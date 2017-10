Nagrada Saharov letos venezuelski opoziciji

Nagrado Saharov, ki jo Evropski parlament podeljuje borcem za človekove pravice, letos prejme venezuelska opozicija.

Venezuelska demokratična opozicija opozarja na vse slabše razmere v južnoameriški državi, kjer se gospodarski položaj slabša, vse več pa je tudi kršitev človekovih pravic. Država je že več let v politični krizi.

Nagrado Saharov bodo dobili narodna skupščina (Julio Borges) in vsi politični zaporniki iz Foro Penal Venezolano, ki jih predstavljajo Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos in Andrea Gonzalez.

V Evropskem parlamentu so zapisali, da je bilo v Venezueli od začetka leta ubitih več kot 130 upornikov, več kot 500 ljudi so zaprli.

Kot je poudaril predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, je to tudi nagrada za vse v Venezueli, ki so bili nepravično zaprti, in vse, ki se borijo za preživetje v totalitarnem režimu.

"Danes podpiramo boj ljudstva za svojo svobodo," je ob razglasitvi letošnjih dobitnikov dejal Tajani. Dodal je, da Evropski parlament ne more ostati tiho in gledati, kako v Venezueli kršijo človekove pravice. Ob tem je pozval k miroljubni tranziciji v smeri demokracije in k vzpostavitvi humanitarnega koridorja v tej južnoameriški državi.

Izpostavil je, da so se življenjski pogoji v Venezueli zelo poslabšali in da smo priča humanitarni katastrofi. Spomnil je, da imajo v tej državi številni evropske korenine.

V ožjem izboru za nagrado sta bila letos še borka za pravice avtohtonih ljudstev iz Gvatemale Aura Lolita Chavez Ixcaquic ter švedsko-eritrejski novinar in pisec Dawit Isaak.

Slovesna podelitev nagrade, ki obsega priznanje in 50.000 evrov, bo 13. decembra v Strasbourgu.

Evropski parlament nagrado Saharov od leta 1988 podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za človekove pravice in svobodo govora. Lani sta nagrado dobili borki za pravice Jazidov Nadia Murad Basee in Lamija Adži Bašar.