Najboljša poletna zaobljuba: 5 festivalov za ceno enega!

Po največjem Exit poletju v zgodovini, organizatorji ponovno napovedujejo festivalske presežke. V letu 2017 so s kar štirimi festivali in poletjem naslovljenim Summer of Love postavljali rekorde v obiskanosti, se v letu 2018 pridružuje še en festival. Exit se po Srbiji, Črni Gori, Hrvaški in Romuniji seli še v Bosno in Hercegovino, kjer se bo na sloviti Jahorini odvijal Festival 84.