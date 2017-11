Če ste se ta teden sprehajali po Čopovi ulici v Ljubljani, ste lahko dobili prav tak občutek. Fotografi so kot kakšni paparaci skrivaj fotografirali mimoidoče. Fotografij sicer ni bilo mogoče najti v medijih. Polaroidi z napisom “Najemi-osebnega-fotografa-za-Instagram zmagovalec” pa so zato našli pot do nasmejanih mimoidočih. Večina je nadaljevala pot z nasmehom na obrazu in hkrati z mislijo na to, kaj vse bi si lahko privoščili. Razkošje osebnega fotografa za Instagram ali kaj drugega? Morda je čas, da o tem vsi dobro premislimo.

Vikinglotto je že tu – izberite, kateri tip zmagovalca želite biti!

Dogodek je le eden od dogodkov, ki spremljajo vstop in začetke Vikinglotta v Sloveniji. Prvo žrebanje v novi igri, v katerem je sodelovala tudi Loterija Slovenije se je zgodilo to sredo, 15. novembra. Ne zamudi naslednjega žrebanja, ki bo v sredo, 22. novembra, ko bo v skladu za Viking 3 milijonov €. In kaj si bo privoščil prvi slovenski zmagovalec Vikinglotta? Tega res še ne moremo vedeti. Vragolije Vikinglotta, novosti in žrebanja pa lahko spremljate na FB strani Vikinglotta in vikinglotto.si.

Vikinglotto je igra na srečo, ki jo od leta 1993 igrajo Norvežani, Švedi, Danci, Islandci, Finci, Litovci, Latvijci in Estonci.

Žrebanja potekajo vsako sredo zvečer na Norveškem, v skladu za glavni dobitek Viking je vsak teden najmanj 3 in največ 35 milijonov evrov

Naročnik oglasa je Loterija Slovenije