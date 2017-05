VIDEO: Najhujše neurje v Moskvi v več kot sto letih: umrlo 12 ljudi, več kot 120 je ranjenih, med njimi tudi otroci

Moskvo je včeraj popoldne okoli 16. ure zajelo hudo neurje, v katerem je, kot poročajo mestne oblasti, umrlo najmanj 12 ljudi, več kot 120 je ranjenih, med njimi tudi nekaj otrok. Gre za najhujše neurje v ruski prestolnici v več kot sto letih.

Močan veter, ki je ruval drevesa, reklamne panoje, električne drogove in odkrival strehe, sta spremljala naliv in toča. Sunki so dosegali hitrosti tudi do 110 kilometrov na uro. "Uničujoče neurje je podrlo več sto dreves. Izvajamo vse potrebne ukrepe, da omilimo posledice nesreče. Sožalje družinam in prijateljem umrlih," je na Twitterju sporočil župan Moskve Sergej Sobjanin.

"Zaradi neurja in vetrov na severovzhodu, jugozahodu in vzhodu Moskve so na pešce padala drevesa ter jih pet ubila. Močan veter je poškodoval znak za ustavljanje avtobusa, ki je padel na starejšega moškega in ga ubil na mestu," so za BBC sporočili iz ruskega preiskovalnega odbora. Starejši moški je bil ubit na avtobusni postaji. Dva človeka sta umrla, ko je na njuno hišo padlo drevo. Zaradi izruvanega drevja je umrlo še šet pešcev.

Vremenske težave so povzročile ogromno preglavic tudi na moskovskih letališčih, kjer so številne lete prestavili. Ustavil se je tudi hitri vlak na letališče Vnukovo, saj so morali delavci umakniti drevesa s proge. Poškodovani so bili tudi avtomobili, brez električne energije pa je ostalo okoli 30.000 ljudi.