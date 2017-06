Najmanj 60 britanskih stolpnic ni prestalo varnostnih požarnih testov

Dorney Tower, ena od evakuiranih stolpnic. (Foto: AP)

Število stolpnic v 25 različnih območjih Velike Britanije, ki niso prestale varnostnih požarnih testov, se je po poročanju Independenta povzpelo na 60.

Odbori po vsej državi so zahtevali varnostne preglede stavb, potem ko je hud požar pred kratkim v stolpnici Grenfell v središču Londona zahteval najmanj 79 življenj.

Požar se je bliskovito hitro razširil zaradi vnetljivih plošč, s katerimi je bila obdana 24-nadstropna stavba.

Odbori so zato zahtevali preglede nekaterih stavb, ki bi lahko bile zgrajene na podoben način.

Iz Camdena in severnega Londona so sporočili, da bi nemudoma evakuirali štiri stavbe, za katere se je izkazalo, da predstavljajo potencialno nevarnost.

Tudi iz stolpnice Burnam so evakuirali prebivalce. (Foto: AP)

Številne družine so zato namestili v luksuzna bivališča, kjer bodo prisiljene počakati, da jim najdejo nadomestne bivalne prostore. Nekateri muslimani so zaradi tega ogorčeni, saj so morali zaradi selitve prekiniti praznovanje ramadana.

Spet drugi so razlagali, da so bili zunaj s prijatelji, ko so preko medijev izvedeli, da so njihovo stolpnico evakuirali.

Izkazalo se je, da imajo nekatere stavbe poleg pomanjkljivih požarnih standardov tudi številne druge težave, na primer puščajoče plinske cevi, kar pomeni, da niso več primerne za bivanje.