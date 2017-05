Najmanj pet samomorilskih napadalcev napadlo begunsko taborišče, ubitih najmanj 32 ljudi

Samomorilski napadalci so se razstrelili sredi begunskega taborišča. (Foto: AP)

Najmanj 32 ljudi je bilo ubitih v današnjem napadu na sirsko begunsko taborišče v bližini sirsko-iraške meje, ki ga je izvedla skupina Islamska država (IS). Napad v pokrajini Hasake je izvedlo najmanj pet samomorilskih napadalcev, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.

Napadalci so se razstrelili v množici ljudi v taborišču, v katerih so iraški in sirski begunci. Taborišče je bilo sicer pod nadzorom zmernih sirskih upornikov, po napadu pa so se vneli ostri spopadi z borci IS.