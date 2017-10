Najprej so mislili, da gre za ognjemet, nato kruta resničnost: streljanje, panika, beg, smrt

ZDA je pretresena zaradi tragedije v Las Vegasu, kjer je strelec ubil več kot 50 ljudi.

Priča streljanja Bryan Heifner je pretresen povedal, da je dogodek opazoval iz svoje sobe v hotelu Mandalay Bay, ki stoji nasproti prizorišča koncerta, prav od tam, kjer je Stephen Paddock trosil smrt: "Slišal sem streljanje, več strelov ... mislil sem, da kdo spušča v zrak rakete, a nato sem se spustil po stopnicah in videl ljudi, kako bežijo in iščejo družinske člane. Nemudoma sem se vrnil v svojo sobo, zaklenil vrata in ugasnil luči."

Druga priča, ki se je udeležila glasbenega festivala, je povedala: "To niso bili običajni zvoki, slišati je bilo kot streljanje iz brzostrelke. Partner mi je rekel, da se morava takoj skriti za stavbo, ker je nekaj narobe." Dodala je: "Skrila sva se za hotel in slišala na stotine strelov, nato pa policijo, ki je prispela na kraj dogodka in zaprla ulice."

Strelec je smrt kosil iz 32. nadstropja hotela, ki stoji naproti prizorišča, kjer je potekal koncert, na katerem se je zbralo okoli 22.000 ljudi. (Foto: Twitter)

36-letni Kodiak Yazzi je za AP povedal, da sta s partnerico spremljala koncert, ko sta zaslišala strele, a najprej pomislila, da gre za ognjemet. Glasba je nato za kratek čas potihnila, se spet oglasila, nato pa se je zopet zaslišalo streljanje. Nastopajoči so pobegnili z odra in stekli v kritje.

"Streljanje se je odvijalo najmanj pet minut," je dejal Yazzi.

"Slišalo se je kot ognjemet, a je zraven drdralo," je za ameriško televizijo CNN povedal očividec Joe Pitzel. Dodal je, da je bilo slišati, kot da strelec dodaja strelivo. "Mislim, da sem slišal od sto do 130 strelov, po deset skupaj," je pojasnil.

"Bili smo čisto blizu odra, v kakšni šesti vrsti na levi strani, Aldean je nastopal," je trenutek, ko se je zaslišalo streljanje, za CNN opisala Rachel Dekerf.

Didier Perez iz Teksasa, ki je bil v Las Vegasu na počitnicah, je dejal, da so zapuščali čarovniško predstavo in so bili na poti do hotela Excalibur, ki je v bližini kraja tragedije, ko so zagledali jokajoče ljudi povsem v šoku. ''Videl sem okrvavljene ljudi. Bili so v šoku, jokali so.'' Tudi gostom Excaliburja so začasno prepovedali zapustiti ali vstopati v hotel. ''Bili smo v avli hotela, ko so prišli specialci, da so zavarovali kraj,'' je dejal za BBC.

Mike Thompson iz Londona je bil v Las Vegasu na počitnicah. Prizorišče napada je opisal kot popoln kaos: "Po večerji smo se vračali v hotel in videli ljudi, kako v paniki bežijo. Nek moški je bil prekrit s krvjo, takrat sem uvidel, da mora biti nekaj hudo narobe. Slišal sem strele iz avtomatskega orožja, zgrabil punco in zbežala sva v stransko ulico. Tam sva ostala, dokler se mi ni zdelo, da je varno oditi v hotel. Strašno je bilo."