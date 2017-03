Zaradi pajkic najstnicama prepovedali vkrcanje na letalo

Dekleti sta bili na poti iz Denverja v Minneapolis, ko so ju zavrnili na vratih. Tretje dekle, ki so ji sprva prav tako prepovedali vkrcanje, si je nato čez pajkice nadela obleko in je lahko nadaljevala pot.

Incident bi minil brez opaznejših komentarjev, če nanj ne bi opozorila tviterašica Shannon Watts, ki je opazovala obravnavo deklet in na to opozorila na Twitterju. Ni minilo veliko časa in sledili so komentarji drugih uporabnikov Twitterja.

"Ravnanje Uniteda proti pajkicam je nekaj, kar bi pričakoval od talibanov in ne od ene večjih zahodnih letalskih družb," se je glasil tvit enega od uporabnikov.

Pajkice prepovedane le zaposlenim pri družbi in njihovim svojcem?

United Airlines je skušal pojasniti situacijo, vendar niso uspeli prepričati vseh. Dekleta so namreč potovala s člansko izkaznico za prijatelje in svojce zaposlenih pri družbi, kar jim omogoča brezplačne oziroma ugodnejše vozovnice. Ker se jih dojema kot predstavnike družbe, za njih veljajo določena pravila oblačenja, ki pa za ostale potnike seveda ne veljajo. "Vaše pajkice so pri nas dobrodošle," so dejali.

Vendar so uporabniki Twitterja nadaljevali s svojimi kritičnimi in občasno šaljivimi komentarji. "Pajkice so delovna obleka za 10-letnice. Njihovo delo je, da so otroci," je tvitnila ameriška igralka Patricia Arquette.

Manekenka Chrissy Teigen pa je pripomnila, da je letela z letalsko družbo United tudi že brez hlač – le z majico, ki je delovala kot obleka. "Prihodnjič bom imela oblečene le kavbojke in šal," je dodala.

Pajkice Američane razburjajo že nekaj časa

To ni prvič, da so pajkice postale vroča tema pogovorov in razprav v ZDA. Lani oktobra je moški z Rhode Islanda poslal lokalnemu časopisu pismo, v katerem ženske nad 20 letom starosti poziva, naj jih prenehajo nositi. Zapisal je, da so pajkice, tako kot mini krila, lahko videti očarljivo na otrocih in mladih dekletih, na zrelih ženskah pa je to po njegovem mnenju bizarno in moteče. Na njegovo pisanje so se ženske odzvale s protestom – na stotine žensk vseh starosti se je namreč v pajkicah sprehodilo po mestu Barrington.

Nekatere šole v Ameriki so se prav tako znašle pod plazom kritik zaradi njihovih omejitev glede pajkic. Te so jih nato dovolile, a le pod pogojem, da "zgornji del oblačila prekrije zadnjico".