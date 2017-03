Najtežja ženska na svetu po operaciji shujšala že 100 kilogramov

36-letna Egipčanka Eman Ahmed, ki je konec januarja odpotovala v Indijo na operacijo, saj je tehtala kar 500 kilogramov, je uspešno prestala operacijo v bolnišnici v Mumbaju. Še več. Po operaciji je 36-letnica že shujšala sto kilogramov, kar je bil tudi cilj operativnega posega, so sporočili s tamkajšnje bolnišnice.

Novico je na spletu objavil njen kirurg Muffazala Lakdawal, ki je ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena, objavil fotografijo 36-letnice in njene sestre ter ob fotografiji čestital vsem močnim ženskam na svetu. V ganljivem zapisu je kirurg sporočil, da so premikali meje nemogočega, saj je bilo skoraj neverjetno, da bo tako težka oseba prestala operacijo. Ko je Eman prispela v bolnišnico v Mumbaju, so se pojavile številne težave, ki so ogrožale operacijo, a so z dobrim timskim delom uspeli premagati vse ovire, je zapisal Lakdawal, ki se je zahvalil vsem članom zdravniške ekipe ter izpostavil neverjetno požrtvovalnost mlajše sestre bolne Eman. "Ves trud je bil poplačan, ko sem videl nasmeh na njenem obrazu,," je še zapisal Lakdawal.

Eman kar 25 let ni zapuščala svojega doma, saj je bila kmalu predebela, da bi se lahko gibala. Nekontrolirano se je začela rediti pri 11 letih, ko jo je prvič oplazila možganska kap in jo priklenila na posteljo. V petem razredu osnovne šole je tako nehala obiskovati šolo, saj je bila zaradi težav s ščitnico nenehno zaspana. Tudi njene noge niso opravljale svoje funkcije. Pred dvema letoma pa jo je prizadela tudi možganska kap.

Eman pred operacijo. (Foto: SaveEmanCause)

Na pobudo njene mlajše sestre je bila sprožena kampanja, prek katere so zbirali sredstva za njeno operacijo. Na vse prošnje za pomoč se je odzval le indijski kirurg Lakdawal iz Mumbaja, ki je na 36-letnici opravil več operacij. "Zdaj si prizadevamo, da bi jo okrepili za pot domov," so sporočili iz prestižne zbornice.

Ker se je zanjo zavzel indijski kirurg, je bilo urejanje dokumentov za vstop v Indijo nekoliko lažje, a je kljub temu vizo dobila šele nekaj ur pred njenim poletom. Veliko bolj zahtevno je bilo organiziranje prevoza. Ugotovili so namreč, da imajo tako težke osebe otežen dostop do letal. Nosila so morali prilagoditi in ojačati, Eman pa je na letalu ležala.

Kljub izgubi kar stotih kilogramov, pa Eman najverjetneje ostaja najtežja ženska na svetu. V Guinnessovi knjigi rekordov je namreč kot rekorderka zapisana Pauline Potter iz Združenih držav Amerike, ki tehta 291,6 kilograma.