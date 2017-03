Največja nevarnost za Evropo zmaga Le Penove, na Nizozemskem se obeta zmaga populističnega Wildersa

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Švicarska banka: največja nevarnost za stabilnost Evrope je zmaga Marine Le Pen na predsedniških volitvah v Franciji. (Foto: AP)

Največja nevarnost za stabilnost Evrope sta kandidatka za francosko predsednico Marine Le Pen in dodatno poslabšanje grške dolžniške krize, v vodniku za vlagatelje ugotavlja druga največja švicarska banka Credit Suisse.

Bančni analitiki iz druge največje švicarske banke Credit Suisse so pri izdelavi možnih scenarijev upoštevali verjetne razplete parlamentarnih volitev na Nizozemskem in v Nemčiji ter predsedniških v Franciji, poleg tega pa tudi brexit in grška pogajanja o programu pomoči.

Po prvem scenariju, ki so ga v banki označili kot pozitivnega, bi tako v Franciji kot Nemčiji zmagala proevropska sredina, nizozemski volivci pa protiislamskemu populistu Geertu Wildersu ne bi namenili dovolj glasov.

"Vmesni scenarij" predvideva zavlačevanje pogajanj Grčije s posojilodajalci čez poletje brez jasne rešitve in težave nizozemskega parlamenta pri oblikovanju koalicije. Težave pri zagotovitvi mandata bi imel tudi Emmanuel Macron, ki bi po tem scenariju sicer zmagal na predsedniških volitvah v Franciji.

Poslabšanje grške dolžniške krize

Najslabši scenarij pa predvideva dodatno poslabšanje grške dolžniške krize in zmago Le Penove. Kot so poudarili v banki, bi kakršne koli spremembe rezultatov predvolilnih javnomnenjskih anket v Franciji občutno zamajale evropske in tudi svetovne trge.

Credit Suisse sicer dvomi, da bo katera od držav zapustila območje evra, a ob tem opozarja, da institucionalna varovala pred njegovim razpadom ostajajo nepopolna.

Na Nizozemskem pa bodo v sredo parlamentarne volitve, na katerih se zmaga nasmiha desničarskemu populistu Geertu Wildersu. Kljub morebitni zmagi pa naj bi se mandat za sestavo vlade znova obetal sedanjemu premierju Marku Rutteju, saj so vse večje stranke odločno zavrnile, da bi po volitvah koalicijo sklenile z Wildersovo Stranko za svobodo (PVV).

Integracija migrantov in spoštovanje nizozemske tradicije, vrednot in norm sta sicer bili glavni temi letošnje predvolilne kampanje na Nizozemskem, ki je dolgo časa veljala za strpno in odprto državo. PVV 53-letnega Wildersa, ki je znan po izjavah proti migrantom in islamu, naj bi postala največja stranka v parlamentu, a brez možnosti za dejanski prevzem oblasti. Wildersovo glavno predvolilno geslo je bilo Nizozemsko ponovno nam, njegov glavni cilj pa "deislamizacija Nizozemske", v kateri je šest odstotkov prebivalcev muslimanov.

Wilders se zavzema za izstop Nizozemske iz EU (nexit), zaprtje meja, zaustavitev množičnih migracij, prepoved vstopa na Nizozemsko za begunce in migrante iz muslimanskih držav ter prepoved islama in Korana. (Foto: AP)

20 odstotkov Nizozemcev ima migracijsko ozadje

Wilders se zavzema za izstop Nizozemske iz EU (nexit), zaprtje meja, zaustavitev množičnih migracij, prepoved vstopa na Nizozemsko za begunce in migrante iz muslimanskih držav ter prepoved islama in Korana. Leta 2015 so na Nizozemskem sprejeli okoli 57.000 beguncev, polovica med njimi jih je bila iz Sirije.

Na volitvah pred petimi leti je Wilders obveljal za največjega poraženca. Njegova stranka je dobila 15 poslanskih mandatov, kar je devet manj kot na volitvah prej. Slavila je desna, liberalna Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) sedanjega premierja Rutteja z 41 mandati.

Na Nizozemskem živi relativno veliko priseljencev, kar je predvsem posledica nekdanjih nizozemskih kolonij po svetu. Okoli 20 odstotkov od 17 milijonov Nizozemcev ima migracijsko ozadje.

Nizozemska je prva evropska država v letošnjem letu volitev. Na volišča se bodo med drugimi podali tudi francoski in nemški volivci. In prav vsem trem državam je skupno, da imajo velike možnosti za uspeh tisti, ki so bili doslej bolj na robu političnega življenja. Številni se tako že sprašujejo, ali bo stara celina dobila evropskega Donalda Trumpa.