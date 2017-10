Največji orožarski lobi v ZDA podprl reformo o prepovedi predelave orožja

Največji orožarski lobi v ZDA NRA je v četrtek presenetljivo sporočil, da podpira dodatne regulacije naprav, ki polavtomatske puške v ZDA spreminjajo v avtomatske. Koncesija orožarjev je posledica nedeljskega pokola v Las Vegasu, vendar ni niti najmanj zanesljivo, da se bo iz tega res kaj razvilo.

"NRA verjame, da so naprave, ki omogočajo pretvorbo polavtomatskih pušk v avtomatske, potrebne dodatnih regulacij," sta sporočila glavni izvršni direktor NRA Wayne LaPierre in izvršni direktor Chris Cox. Izjava je revolucionarna, saj orožarski lobi v ZDA doslej po vseh pokolih s strelnim orožjem ni popustil niti za milimeter. Obenem pa ne pomeni nič, saj obstaja veliko drugih načinov za pretvorbo polavtomatskega v avtomatsko orožje.

Po nedeljskem najhujšem strelskem pokolu v zgodovini ZDA so se odzivi na problem orožja v ZDA vrteli po ustaljenem scenariju za takšne tragedije, vendar pa je med republikanskimi politiki začel nastajati konsenz za majhno reformo, ki bo morilcem v prihodnje otežila predelavo polavtomatskega orožja v avtomatsko.

64-letni morilec iz Las Vegasa je pobil 58 ljudi in jih ranil več kot 500, v njegovi sobi hotela Mandalay Bay, iz katere je streljal na množico, pa so našli 23 kosov strelnega orožja. Med njimi je bilo 12 polavtomatskih pušk, ki lahko z enim pritiskom na sprožilec izstrelijo le en naboj in hitrost pobijanja je odvisna od hitrosti pritiskanja na sprožilec.

Upokojeni računovodja je 12 polavtomatskih pušk predelal v skoraj povsem avtomatske, kar pomeni, da je le držal prst na sprožilcu, puška pa je opravljala krvavo delo brez dodatnega napora. To mu je omogočila naprava, za katero nikjer drugje na svetu razen v ZDA ni nobene potrebe in tudi ni izraza za napravo, ki ji Američani rečejo "bump stock".

Gre za rezervno puškino kopito, ki se po vsakem strelu odbija naprej in nazaj in tako deluje kot prst na avtomatskem sprožilcu, saj omogoča rafalno streljanje. V uporabi je v ZDA, kjer se lahko navdušenci nad orožjem in množični morilci izognejo zakonski prepovedi avtomatskega orožja.

Največji ameriški orožarski lobi NRA je presenetljivo podprl reformo. (Foto: iStock)

Ameriški kongres je leta 1986 prepovedal avtomatsko orožje oziroma po domače povedano brzostrelke, vendar samo za tiste, proizvedene po 19. maju istega leta. Avtomatske puške izdelane pred tem so še vedno zakonito v prodaji. Polavtomatske puške so bile nekaj časa prepovedane, vendar so spet zakonite.

Obstaja več načinov za predelavo polavtomatskega orožja v polno avtomatsko, eden od njih pa je "bump stock", ki nadomesti originalno kopito polavtomatske puške in je najbolj enostaven način predelave.

Tudi najbolj zadrtim podpornikom orožja v ZDA je jasna logika, da Stephen Paddock ne bi ubil toliko ljudi, kot jih je, če ne bi imel predelanega orožja in nekaj republikancev je nejevoljno začelo priznavati, da pa bi bilo morda le pametno to reč prepovedati.

Predsednik predstavniškega doma kongresa republikanec Paul Ryan je izjavil, da je odprt do morebitnega glasovanja o prepovedi nadomestnih kopit in gre za vprašanje, o katerem se lahko pogovarjajo. Republikanski senator iz Teksasa John Cornyn je prav tako menil, da bi bilo treba zadevo raziskati.

Kot vedno v primerih množičnih pokolov s strelnim orožjem se orožarski lobi na čelu z NRA za nekaj časa potuhne in skupaj s svojimi politiki širi fraze, kot je ta, da takoj po tragediji ni čas za debato o orožju, da je treba usmeriti misli in molitve na žrtve, na zdravljenje nacije in podobno. Priznanje, da je predelava polavtomatskega orožja v avtomatsko morda nezakonita, je zato zelo presenetljivo.

Ko javni šok zaradi pokola neizogibno zamre, običajno spet napoči čas za obrambo 2. amandmaja k ameriški ustavi, ki zagotavlja pravico do ustanavljanja oboroženih milic v primeru potrebe po uporu diktatorskemu režimu, napisan pa je tako, da se ga lahko interpretira kot pravico Američanov do posedovanja in nošenja orožja.

Zagovorniki orožja so se trenutno potuhnili pri predlogu, ki bi legaliziral prodajo dušilcev zvoka in nabojev, ki lahko prebijejo "neprebojne" jopiče policistov. Argumenta za prodajo takšnih nabojev javnosti ni, ampak ni potreben, saj imajo republikanci v Washingtonu trenutno vso oblast, pa tudi večina demokratov si ne upa predlagati popolne prepovedi orožja.

Potrebo po dušilcih, ki so orodje profesionalnih morilcev, pa utemeljujejo s skrbjo za sluh lovcev. Sin predsednika ZDA Donald Trump mlajši jo je v oglasu za NRA celo utemeljeval kot skrb za zdravje otrok, ki želijo streljati, pa jim je preglasno.