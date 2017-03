Nakupovalni center v Essnu znova odpira vrata, iskanje osumljencev se nadaljuje

Številne podrobnosti o načrtovanem napadu ostajajo nepojasnjene, vključno s tem, ali so načrtovanje prevzeli vodilni člani IS. Poleg tega ni znano, v kateri fazi je bil načrt in koliko napadalcev naj bi ga izvedlo.

Potem ko je nemška policija v soboto zaradi namiga o terorističnem napadu zaprla večnadstropni nakupovalni center v Essnu, ta danes znova odpira svoja vrata. Policija je namreč ocenila, da nevarnosti ni več, in sporočila, da ostaja pozorna in bo v primeru, da se nevarnost spet pojavi, nemudoma ukrepala, poroča Focus.de.

Prav tako pa še naprej iščejo ljudi, ki stojijo za načrtom, ki naj bi ga po navedbah varnostnih virov pripravila skrajna sunitska skupina Islamska država (IS). Za njim naj bi stal nemški državljan, ki je odpotoval v Sirijo, da bi se boril za IS. Po navedbah varnostnih virov je bil v stiku z več ljudmi na območju Essna, s katerimi se je dogovarjal za napad. Nadzoroval pa ga je tudi nemški center za zaščito pred terorizmom. Več izvajalcev napada naj bi sicer prihajalo tudi iz drugih držav.

Policija varuje nakupovalni center v Essnu. (Foto: AP)

Enega osumljenca so že izpustili

Policisti so v povezavi z dogodkom zaslišali dva moška iz sosednjega Oberhausna. Enega od njiju so že včeraj izpustili, drugega pa še vedno zaslišujejo, prav tako so pri njem opravili hišno preiskavo, še poroča Focus.de. Podrobnosti niso razkrili, so pa jasno poudarili, da ne gre za domnevna napadalca. Šlo naj bi za osebi, ki sta s pravimi napadalci imeli stike.

Nemški notranji minister Thomas de Maiziere je za javno radiotelevizijo ARD povedal, da so policijo na grožnjo opozorili nemški obveščevalci. Potrdil je tudi, da glede načrtovanega napada obstaja povezava z Islamsko državo. "Nekatere znake ali ukaze je dal nekdo, ki je iz Nemčije potoval na konfliktna območja na Bližnjem vzhodu," je dodal.

Poostreno tudi varovanje nakupovalnega centra v Oberhausnu

Kot je znano, je policija večnadstropni nakupovalni center na trgu Limbecker, ki velja za enega najbolj priljubljenih v Essnu, zaprla v soboto zjutraj, potem ko je prejela namig, da bo še isti dan tarča terorističnega napada. Center ob sobotah v povprečju obišče 60.000 ljudi, ob zaprtju pa je bilo v njem le nekaj zaposlenih. Okrog kompleksa centra, ki je bil zaprt cel dan, so namestili tudi policiste s strojnicami. V nedeljo so policisti večinoma zapustili območje, saj je center na ta dan tako ali tako zaprt.

Policija je v soboto zavarovala tudi nakupovalni center v sosednjem Oberhausnu, a ga ni zaprla. Poostreni varnostni ukrepi tam sicer veljajo že od decembra, uvedli so jih kmalu po napadu na božični sejem v Berlinu.