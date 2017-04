Zaradi napada povečali varnost v Helsinkih in na Norveškem

Tovornjak je zapeljal v množico ljudi in nato zapeljal v veleblagovnico v središču Stockholmu.

(Foto: ENEX)

Švedski kralj Karl XVI Gustav je sporočil, da spremljajo tragično dogajanje v prestolnici. ''Jaz in celotna kraljeva družina je bila na žalost obveščena o napadu v Stockholmu. Naše misli so s prizadetimi in njihovimi svojci,'' je sporočil kralj.

Predsednik sosednje Finske Sauli Niinisto je dejal, da je šokiran na ''norim dejanjem terorizma'' v Stockholmu. ''Vsak napad si zasluži najostrejšo obsodbo. Ampak še posebej se nas dotakne, ko se kaj takega zgodi v nordijski soseski,'' je dejal.

Finski zunanji minister Timo Soini je prav tako dogajanje označil za ''šokanten incident''. Sporočil je še, da so tudi v Helsinkih povečali stopnjo varnosti.

Norveška policija, ki je praviloma neoborožena, je zdaj po napadu v švedski prestolnici policistom dovolila, da bodo v nekaterih večjih mestih lahko s seboj nosili orožje.

Vrstijo se obsodbe napada

Ruski predsednik Vladimir Putin je švedskemu kralju že poslal sožalni telegram. ''V naši državi poznamo grozote mednarodnega terorizma. V tem težkem času rusko ljudstvo sočustvuje s Švedi,'' je dejal Putin. V napadu v St. Peterburgu je v ponedeljek umrlo 13 ljudi.

Izreki sožalja in zgroženosti prihajajo tudi z vrha EU. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je tvitnil, da so njegove misli v Stockholmu in da izreka sožalje družinam in prijateljem žrtev.

Predsednik Evropske komisije Jean-Cladue Juncker je dodal, da je napad v katerekoli članici EU napad na vse nas in da lahko Švedska zagotovo računa na pomoč EU.

Nemška kanclerka Angela Merkel, ki se je že morala soočiti s podobnimi teroristični napadi, je prek tiskovnega predstavnika sporočila, da sočustvujejo s švedsko prestolnico, ranjenimi in svojci in prijatelji žrtev. Podoben dogodek so v Berlinu zabeležili decembra, ko je tovornjak zapeljal na božični sejem.

Naostreje so napad obsodila tudi nemški in francoski zunanji minister. Sigmar Gabriel in Jean-Marc Ayrault sta poudarila, koliko Švedska dela za človekove pravice, zato je ta napad še toliko bolj krut. Tudi Francija je bila žrtva večih napadov, še posebej so bili prizadeti v Parizu, zato bodo ob polnoči ugasnili luči na največji znamenitosti mesta.

MZZ nima informacij o poškodovanih Slovencih

Na zunanjem ministrstvu nimajo informacij, da bi bil poškodovan kdo od Slovencev v Stockholmu. Že pa so stopili v stik s švedskimi oblastmi. Na MZZ slovenskim državljanom svetujejo, naj upoštevajo navodila tamkajšnjih oblasti.