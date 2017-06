Napad v Londonu: britanska policija aretirala 30-letnika, ki naj bi naročil in pripravljal napad

Londonski napadalci (Foto: AP)

Britanska policija je zgodaj davi v povezavi s sobotnim terorističnim napadom v Londonu, v katerem so trije napadalci ubili sedem ljudi, aretirala 30-letnega moškega. Osumljen je, da je naročil, pripravljal ali spodbujal teroristično dejanje. Aretiran je bil med racijo v vzhodnem londonskem predmestju Ilford.

27-letni Khuram Shazad Butt, 30-letni Rachid Redouane in 22-letni Youssef Zaghba so v soboto zvečer s kombijem najprej zapeljali v pešce na Londonskem mostu, nato pa so se odpravili na morilski pohod z noži na bližnji tržnici Borough. Ubili so sedem ljudi, skoraj 50 pa ranili.

Britanska policija je sicer pod vse večjim pritiskom, naj pojasni, zakaj se je eden od treh napadalcev, ki so jih ubili policisti, izmuznil organom pregona, čeprav so vedeli, da je povezan s skrajneži. Khurama Shazada Butta, 27-letnega v Pakistanu rojenega britanskega državljana, so obveščevalne službe preiskovale leta 2015, ker naj bi kazal znake radikalizacije. Med drugim je lani nastopal v dokumentarcu o islamskih skrajnežih, povezanih z zaprtim pridigarjem.

O Buttu, poročenem očetu dveh otrok, sta policijo obvestila tudi dva prebivalca četrti Barking na vzhodu Londona – moški je leta 2015 poklical posebno telefonsko številko za obveščanje o terorističnih grožnjah, ženska pa se je napotila na policijo, ker je menila, da poskuša Butt radikalizirati njene otroke.

Racije v vzhodnem Londonu (Foto: AP)

V Veliki Britaniji so se včeraj z minuto molka spomnili žrtev sobotnega napada.

Kot je v ponedeljek pojasnil predstavnik protiteroristične enote Mark Rowley, so leta 2015 začeli preiskavo Butta, a ker "noben obveščevalni podatek ni kazal na to, da se pripravlja napad", so preiskavo uvrstili med manj pomembne.

Kot je še pojasnil, je v vsakem trenutku v teku približno 500 aktivnih protiterorističnih preiskav, ki zadevajo 3000 ljudi, poroča BBC.

Italijanski mediji so včeraj objavili tudi ime tretjega napadalca, to naj bi bil Youssef Zaghba. Njegova mati naj bi bila Italijanka. Tudi objava njegove identitete je razjezila Britance, moški naj bi bil namreč lani aretiran, ko je hotel odpotovati v Sirijo, kot kaže, pa se je lahko zdaj po britanskih ulicah sprehajal nenadzorovano.

Še ena aretacija v povezavi z napadom v Manchestru

Britanska policija je na londonskem letališču Heathrow aretirala 38-letnega moškega v povezavi s terorističnim napadom na koncertu v Manchestru, v katerem je bilo ubitih 22 ljudi.

Policija je sporočila, da je moški osumljen kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom. "Aretacija je bila načrtovana vnaprej, tako da ni bilo neposredne grožnje za letališče," so pojasnili na manchestrski policiji.

Pojasnili so še, da so v sklopu preiskave napada po koncertu ameriške pevke Ariane Grande v manchestrski Areni do zdaj aretirali 19 ljudi, od tega so jih 12 izpustili brez obtožnice, sedem pa jih je v priporu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.