Napad v Londonu je trajal zgolj 82 sekund, razlog zanj pa je verjetno 'umrl z napadalcem'

Khalid Masood je očitno deloval sam. (Foto: AP)

Westminstrski napadalec Khalid Masood je deloval sam, nobenih informacij nimamo, da bi obstajala nevarnost za nove napade, je po poročanju britanskih medijev sporočila metropolitanska policija, ki se vse od srede ukvarja s tem, ali je imel Masood pomagače.

"Še vedno verjamemo, da je tistega dne deloval sam, indici za nadaljnje napade pa ne obstajajo," je na novinarski konferenci povedal namestnik komisarja in koordinator protiteroristične enote Neil Basu. "Policija mora ugotoviti razlog za ta nepredstavljiva dejanja, a obstaja možnost, da ne bomo nikoli izvedeli. Razlog je morda umrl z njim."

Četudi se je Masood na napad pripravil sam, moramo biti absolutno prepričani v to in ugotoviti, zakaj je to storil, saj bomo le tako prebivalcem Londona lahko zagotovili varnost, družinam žrtev in preživelim pa dali odgovore in nek zaključek, je še dejal Basu. "Odločeni smo ugotoviti, ali je bil Masood volk samotar, ki ga je navdihnila teroristična propaganda ali pa je nanj kdo vplival in ga neposredno spodbujal."

Napada je bilo konec v 82 sekundah

Celoten sredin napad, v katerem so umrle štiri osebe, 50 pa je bilo ranjenih, je sicer trajal vsega skupaj 82 sekund, je še povedala policija. Začel se je ob 14.40, končal pa ob 14.41, ko so policisti napadalca ustrelili. Kljub temu ni dvoma, da se ga bo svet za vedno spominjal.

Cvetje in sveče za žrtve napada v Londonu. (Foto: AP)

Kot je znano, je Masood na Westminstrskem mostu najprej z avtom zapeljal v množico, nato pa pred britanskim parlamentom še zabodel 48-letnega policista. Kmalu zatem so ga policisti ustrelili.

Odgovornost za napad je prevzela samooklicana Islamska država (IS). Britanska policija je po napadu izvedla številne racije. Sedem od 11 aretiranih ljudi so že izpustili na prostost. Dva moška, 58-letnik in 27-letnik iz Birminghama, ostajata v pridržanju, dve ženski pa so pogojno izpustili.

Napadalca je policija v preteklosti sicer že obravnavala zaradi kaznivih dejanj, a nobenega v povezavi s terorizmom.

