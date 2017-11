FOTO: Ameriški mediji napadalca iz New Yorka prepoznali kot 29-letnega Sayfullo Saipova

Ameriški kriminalisti so vso noč preiskovali okoliščine terorističnega napada na Manhattnu v New Yorku, preiskava pa se nadaljuje. Moški je z poltovornjakom zapeljal na priljubljeno kolesarsko stezo in sprehajalno pot ob reki Hudson, v bližini Svetovnega trgovinskega centra (WTC).

Napadalec je med svojim morilskim pohodom za seboj v razdalji 14 ulic pustil trupla, ranjence in polomljena kolesa ter paniko, z divjanjem je nadaljeval po ulici Chambers, kjer je trčil v majhen šolski avtobus in ranil še dve odrasli osebi in dva otroka. V napadu je umrlo osem ljudi, še enajst jih je huje poškodovanih.

Moški je nato izstopil iz razbitega vozila in tekal naokrog z zračno pištolo in pištolo za paintball v rokah ter se v arabskem jeziku drl "Bog je velik".

Policija je moškega ustrelila v trebuh, ta je zdaj v bolnišnici in bo kot kaže preživel ter se tako soočil s posledicami dejanja.

Znana identiteta, ki še ni uradno potrjena

Ameriški mediji poročajo, da je napadalec Sayfullo Saipov, 29-letnik iz Uzbekistana, ki je v ZDA na zakonit način prišel leta 2010. Saipov naj bi si kruh služil kot voznik tovornjaka. Policija sicer uradno še ni potrdila identitete napadalca.

Sayfulla Saipov naj bi bil moški, ki je izvedel napad. (Foto: APTN Video)

Kriminalisti so opravili tudi več hišnih preiskav, med drugim so preiskali stanovanje v New Jerseyju, kjer naj bi živel napadalec, ter podjetje Home Depot, pri katerem je najel vozilo. V vozilu naj bi preiskovalci našli tudi listek, na katerem naj bi v angleščini pisalo, da je napad izvedel v imenu IS, poroča CNN. Preiskovalci sicer teh podrobnosti za zdaj ne komentirajo.

Trenutek, ko je napadalca prijela policija. (Foto: AP)

Kdo so žrtve?

Znane so tudi podrobnosti o žrtvah napada na Manhattnu. Med njimi je pet državljanov Argentine – Hernan Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij in Hernan Ferruchi. Belgijski zunanji minister je potrdil, da je med mrtvimi tudi državljan Belgije.

Župan New Yorka Bill DeBlasio je napad na dan priljubljenega ameriškega praznika "Halloween" označil za "posebej strahopetno teroristično dejanje". Prepričan je, da je šlo za dejanje enega samega terorista, saj da ni dokazov, da je bi bil del kakšne širše mreže.

V New Yorku in okolici po napadu poostrili varnost

Parada ob noči čarovnic se je tudi po terorističnem napadu nadaljevala, s to razliko, da je bilo policistov okrog nje še več kot ponavadi. Varnostne razmere so zaostrili tudi na letališčih v New Yorku in New Jerseyju z dodatnimi kontrolami potnikov, ki so prihajali v ZDA, in njihove prtljage.

Ameriški predsednik Donald Trump je napad izkoristil za vrsto tvitov, v katerih je grozil s še bolj zaostrenim nadzorom nad priseljenci in obiskovalci ZDA.