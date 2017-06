FOTO: Napadalca na bruseljski železniški postaji vojaki ubili

Glede na navedbe prič je moški pred sprožitvijo eksplozije – eksplodiral naj bi kovček – vzklikal "Alah je velik". Oblasti so več ur po napadu potrdile, da so moškega ubile. Razen osumljenca pa ni bilo drugih žrtev.

"To obravnavamo kot teroristični napad," je na novinarski konferenci pred postajo dejal tiskovni predstavnik zveznega tožilstva Eric Van Der Sypt. Po njegovih besedah so osumljenca "nevtralizirali" vojaki, ki so prišli na prizorišče nemudoma po eksploziji.

Belgijski La Libre Belgique, ki se sklicuje na vire s tožilstva, poroča, da je moški nosil nahrbtnik in eksplozivni pas. Eksplozijo v kovčku je detoniral, ko so ga opazili vojaki. Po poročanju prič je bila eksplozija manjša, ljudje pa so takoj začeli bežati stran. "Videl sem, da je imel nekaj na sebi, saj so štrlele žice," je dejal Nicolas Van Herrenwegen.

Eden od potnikov, ki je čakal na vlak, je posnel trenutek, ko je kovček eksplodiral. Dejal je, da ljudje, ki so bili v bližini, niso bili poškodovani, prav tako eksplozija naj ne bi poškodovala bližnjih sten.

Nek drugi potnik, ki je v času eksplozije ravno prispel na postajo, je za BBC pojasnil, da so jih varnostniki takoj napotili ven. Postajo in glavni trg so evakuirali, bližnjim lokalom pa so naročili, da morajo zapreti in spustiti rolete. Za krajši čas so prekinili tudi linije, ki vozijo skozi postajo.

Potniki so po dogodku prestrašeni bežali s postaje v belgijski prestolnici, v kateri so še vedno živi spomini na napada na postaji podzemne železnice Maalbek in letališču Zavantem marca lani. Ubitih je bilo 32 ljudi, več sto pa ranjenih. Vse odtlej v mestu veljajo poostreni varnostni ukrepi.