Napadalca v Stockholmu bi morali deportirati

Moški je z ukradenim tovornjakom zapeljal v ulico, namenjeno pešcem. (Foto: AP)

Osumljenec za napad v Stockholmu bi moral biti deportiran, je sporočila švedska policija. Za napad s tovornjakom, v katerem so umrle štiri osebe, je osumljen 39-letnik iz Uzbekistana. Bil je znan policiji zaradi simpatiziranja z ekstremističnimi načeli in Islamsko državo.

Uzbekistanec je leta 2014 zaprosil za dovoljenje za bivanje, a mu junija lani prošnje niso odobrili in bi moral oditi. Služba, pristojna za migracije, se je junija lani odločila za njegov izgon. Ker države ni zapustil, ga je policija iskala, so še pojasnili na policiji.

Prijeli so še enega osumljenca. Po napadu sicer še naprej iščejo morebitne sodelavce domnevnega napadalca. Policija je v povezavi z napadom zaslišala že okoli 500 ljudi.

Med žrtvami napada so bili dva Šveda, Britanec in Belgijec. "Potrdili smo identiteto žrtev in o tem obvestili njihove družine," je povedal predstavnik policije Jan Evensson. Po najnovejših podatkih zdravstvenih oblasti je v bolnišnici še deset od 15 v napadu ranjenih ljudi, od katerih so štirje huje ranjeni.

Policija medtem nima konkretnih namigov o morebitnih novih napadih.