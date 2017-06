Napadalci v Teheranu iranski državljani in borci IS, število žrtev naraslo na 17

Pet moških, ki so v sredo izvedli napada v Teheranu, je bilo iranskih državljanov, ki so se pridružili borcem skrajne Islamske države (IS) v Iraku in Siriji, nato pa vrnili v domovino, je danes sporočilo iransko ministrstvo za obveščevalno dejavnost.

Ko so se pridružili IS, so napadalci sodelovali pri "zločinih, ki jih je ta teroristična skupina izvajala v Mosulu in Raki", so zapisali v sporočilu, ki ga je objavila tiskovna agencija Isna.

Pet moških, ki so v sredo izvedli napada v Teheranu, je bilo iranskih državljanov, ki so se pridružili borcem IS v Iraku in Siriji. (Foto: AP)

Prvič so se v Iran vrnili lansko poletje z namenom "izvajanja terorističnih operacij v verskih mestih" pod vodstvom "visokega poveljnika IS" Abuja Ajše. Ko je bil ta ubit, so bili prisiljeni zapustiti državo. Kdaj pred napadi v sredo so se vrnili v državo, ni jasno.

Kot še navaja ministrstvo, je bilo napadalcev pet in ne šest, kot so oblasti navajale v sredo. Objavili so tudi njihove fotografije in osebna imena.

Že 17 mrtvih v dveh napadih v Iranu

Iran sta v sredo pretresla teroristična napada v parlamentu in mavzoleju ajatole Homeinija v Teheranu. V parlament so vdrli v ženske preoblečeni napadalci, ki so streljali, eden od njih pa se je razstrelil. Skoraj sočasno se je v 20 kilometrov oddaljenem mavzoleju Homeinija en napadalec razstrelil, drugega pa so ubile varnostne sile.

Število smrtnih žrtev napadov se je povzpelo na 17, potem ko so v bolnišnici umrli štirje izmed več deset poškodovanih.

Na iranskem veleposlaništvu v Ljubljani bodo ob tej priložnosti v petek odprli žalno knjigo. Vanjo se bo mogoče vpisati dopoldne med 10. in 12 uro ter popoldne med 14. in 16. uro, je sporočil iranski veleposlanik v Sloveniji Morteza Darzi Ramandi.

Trump ujezil Iran

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif pa je odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa na sredine napade IS v Teheranu danes označil za odvratnega. "Odvratno sporočilo Bele hiše ... ko se Iranci soočajo s terorizmom, ki ga podpirajo v ZDA," je tvitnil Zarif. S tem se je odzval na Trumpov komentar, da "države, ki podpirajo terorizem, tvegajo, da bodo postale žrtev zla, ki ga spodbujajo". Tokratni napadi so prvi napadi v Iranu, za katere je odgovornost prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država.