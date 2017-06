V dveh hkratnih napadih v Teheranu ustreljenih več oseb, en varnostnik naj bi bil ubit

V iranskem parlamentu v Teheranu je danes dopoldan najmanj en oborožen moški začel streljati na ljudi okoli sebe. Pri tem je bilo ranjenih več oseb, poročanje iranskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Kako je oborožen napadalec sploh vstopil v stavbo parlamenta, ki je zelo močno zastražena, še ni znano. Ljudje so se razbežali na vse strani.

Istočasno se je napad zgodil tudi v nekaj kilometrov oddaljenem mavzoleju nekdanjemu voditelju ajatole Homeiniju, kjer je bilo prav tako ranjenih več oseb. Tam naj bi bili trije napadalci, eden od njih naj bi se razstrelil na vhodu.

Poročanja medijev se med seboj sicer razlikujejo. Iranski tiskovni agenciji ISNA in Fars poročata, da so bili v parlamentu ranjeni najmanj trije ljudje, med njimi najmanj en varnostnik, nekateri mediji pa poročajo, da je bil v streljanju v parlamentu ubit en varnostnik. Fars še poroča, da je napadalec nato pobegnil iz parlamenta in je še na begu.

Kdo je za napadom in kaj je motiv napada, še ni znano, so pa varnostne sile takoj obkolile stavbo parlamenta in mavzoleja. Nekateri mediji poročajo, da so varnostne sile po napadu v mavzoleju pridržale eno od napadalk, drugi napadalec pa naj bi bil obkoljen.