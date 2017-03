Napadalec poklical očeta in mu dejal, da je 'naredil nekaj neumnega'

Promet na pariškem letališču Orly danes poteka normalno, potem ko je v soboto tam moški z napadom na vojake sprožil varnostni alarm in potovalni kaos.

Preiskovalci skušajo bolje razumeti motiv 39-letnega francoskega državljana Ziyeda Bena Belgacema, ki je v soboto najprej zjutraj streljal in ranil policista med nadzorom prometa, nakar je grozil in streljal tudi v baru, v katerem je preživel predhodni večer. Zatem se je odpravil na letališče Orly, kjer je napadel trojico vojakov, ki je patruljirala na letališču. Ko je odvzel orožje vojakinji, sta ga vojaka ustrelila.

Kot je na sobotni novinarski konferenci dejal tožilec, pristojen za terorizem, Francois Molins, ima napadalec obsežno policijsko kartoteko zaradi vrste kaznivih dejanj in se je radikaliziral v zaporu v letih 2011 in 2012. "Odložite orožje, tu sem, da umrem za Alaha. V vsakem primeru bodo ljudje umrli," naj bi dejal vojakom pred napadom. Ob tem je Ben Belgacem v nahrbtniku nosil pločevinko z bencinom, pa tudi kopijo Korana.

Danes bodo opravili obdukcijo napadalca, ki naj bi med drugim pokazala, ali je bil pod vplivom drog ali alkohola. Ob preiskavi njegovega stanovanja v pariškem predmestju Garges-les-Gonesse so v soboto popoldne našli mačeto in majhno količino kokaina.

Kaj so povedali sorodniki napadalca?

Oče in brat napadalca sta preiskovalcem povedala, da ju je po prvem incidentu, ko je napadel prometnega policista, Ben Belgacem kontaktiral. Očetu se je po telefonu opravičil in dejal, da je "naredil nekaj neumnega" s policistom, nato pa hitro prekinil pogovor. Oče je nato odšel na policijsko postajo, kjer so ga kasneje obvestili o sinovi smrti.

Za francoski radio Europe 1 je oče napadalca danes sicer zagotovil, da njegov sin ni bil terorist. "Moj sin ni bil terorist. Nikoli ni molil in pil je. To se zgodi, če si pod vplivom alkohola in marihuane," je dejal.

35-letni bratranec, ki ga policija še zaslišuje, se je medtem z napadalcem srečal v petek zvečer v baru.

Francija v volilnem letu še vedno z izrednimi razmerami

Voditeljica skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen je bila v soboto zelo kritična do varnostne politike francoske vlade, saj naj bi bila Francija preobremenjena z nasiljem, kar pa je posledica popustljive vlade. Francoski premier Bernard Cazeneuve pa je zavrnil njene obtožbe. Po njegovem morajo politično odgovorne osebe v luči zaostrenih varnostnih razmer kazati dostojanstvo.

V Franciji vladajo izredne razmere po seriji džihadističnih napadov, v katerih je od januarja 2015 umrlo več kot 230 ljudi.