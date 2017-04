Napeto v Kölnu: na ulicah protestniki, kongres skrajno desne stranke pa v znamenju razhajanj

(Foto: AP)

Na kongresu desne Alternative za Nemčijo (AfD) v Kölnu so udeleženci zavrnili razpravo o predlogu predsednice Frauke Petry glede oblikovanja skupne prihodnje strategije, ki bi temeljila na "realpolitiki", kar je le potrdilo notranja razhajanja. Zaenkrat tudi še ni jasno, kdaj bo stranka glasovala o kanclerskemu kandidatu na parlamentarnih volitvah.

Petryjeva je danes v nagovoru 600 zbranih članov pozvala k oblikovanju programa, ki bi temeljil na t. i. realpolitiki. Po njenem prepričanju je treba omiliti ideološko retoriko, ki vlada v stranki in se osredotočiti na praktično delo, ki bo bolj privlačno za večje število volivcev na prihajajočih septembrskih parlamentarnih volitvah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vendar so ji člani zadali klofuto, kot piše dpa, saj so z dnevnega reda črtali njen predlog za strateško preoblikovanje stranke. Večina članov se je po ostrih sporih odločila, da se z dnevnega reda umaknejo kar vse predloge za ideološko določitev smeri stranke.

Med drugim so zavrnili tudi predlog enega od ustanovitelja stranke Albrechta Glaserja, podpornika Petryjeve, da se z dnevnega reda umaknejo volitve kanclerskega kandidata. Petryjeva je ta teden naznanila, da ne bo kanclerska kandidatka stranke, a če člani ta konec tedna ne izvolijo svojega kandidata, bi Petryjeva kot predsednica in najvidnejša predstavnica stranke ostala de facto kanclerska kandidatka AfD, piše dpa.

Še vedno pa ni jasno, kdaj bodo glasovali o kanclerskemu kandidatu in ožji vodilni ekipi na volitvah. Med možnimi kandidati so Alice Weidel, Alexander Gauland in Beatrix von Storch.

V stranki je še vedno močno desno, nacionalistično krilo okoli turinškega Björna Höckeja. Petryjeva, ki je sicer ena od dveh voditeljev stranke, je danes opozorila, da videza stranke ne sme oblikovati "glasna manjšina".

AfD so ustanovili pred štirimi leti. Na parlamentarnih volitvah leta 2013 je le za las zgrešila petodstotni volilni prag za vstop v bundestag. Zadnje javnomnenjske raziskave pa ji trenutno napovedujejo okoli 10 odstotkov podpore na zvezni ravni. Tudi na skorajšnjih majskih lokalnih volitvah v deželah Schleswig-Holstein in Severno Porenje-Vestfalija naj bi stranka brez težav vstopila v oba deželna parlamenta. V tem primeru bo imela svoje predstavnike v 13 od 16 deželnih parlamentih.

Kongres desnih populistov danes spremljajo tudi številni protestni shodi. Kot poročajo nekateri nemški mediji, se je na ulicah Kölna do sedaj zbralo že okoli 10.000 protestnikov, pričakujejo jih okoli 50.000. Za varnost skrbi približno 4000 policistov, ki skušajo umirjati množice protestnikov. Že v dopoldanskih urah so protestniki skušali blokirati vhod v hotel, kjer poteka kongres, poročajo pa tudi o dveh ranjenih policistih.