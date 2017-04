Napetost in strah po nasilju v makedonskem parlamentu

Po vdoru v parlament so skopske ulice neobičajno prazne, v državi vlada negotovost. Džavljani so zaskrbljeni in vse bolj razdeljeni. Je nasilje v parlamentu poskus linča ali neuspeli državni udar? Kdo je izgrede sprožil? Makedonski politiki, ki nočejo za skupno mizo, imajo vsak svoje pojasnilo. Protestniki, ogorčeni nad razmerami v Makedoniji, pa so se sinoči zbrali pred pisarno Evopske unije.