Naša ameriška dopisnica: Sončna Florida se bori s senco Irme

Območje Florida Keys je odvisno od turizma, zato pristojni delajo vse, da bi vrnili vsaj približno podobo normalnosti, poroča naša ameriška dopisnica Tadeja Lampret. Ulice priljubljenega Key Westa, kjer so prebivalci sicer hvaležni, da ni bilo še huje, so te dni prazne, mnoge restavracije in trgovine ostajajo zaprte.

Florida je po Irmi le senca preteklega blišča. (Foto: Tadeja Lampret)

Vožnja od živahnega Miamija do mesta Key West, ki je najbolj južna točka kontinentalnih ZDA, je spektakularna. Toda po letošnjem 10. septembru, ko je na območje Florida Keys udaril orkan Irma, se je uničevalna moč narave pomešala z njeno lepoto.

"Z vsakim kilometrom, ko se približujemo ekscentričnemu Key Westu, so ob cesti večji kupi ostankov nekdanjega življenja. Hladilniki, kavči, uničena plovila, ponekod poškodovane ali zravnane stavbe, predvsem v bolj skromnih naseljih. Mnogi kraji so še vedno brez elektrike, podnevi je zatohlo in neznosno vroče, ponoči so ljudje, ki niso začasno odšli, v temi," pravi Lampretova. Zaradi nevarnosti plenjenja ponekod od polnoči do šeste ure zjutraj velja policijska ura.



Namesto turistov, ki prinašajo denar, so zdaj na cestah skupine delavcev, ki pospravljajo in odvažajo razbitine. Tem ni videti konca. "Še leto ali dve ne bo tako, kot je bilo," pove Connie Ramirez, ki s sodelavci hodi od hiše do hiše in odvaža vse, kar je odplaknila Irma ter zdaj leži ob cesti. Njen obraz se sveti od potu, sonce je neusmiljeno, razmere pa še poslabšuje vlaga v zraku. Vreme na območju južne Floride te dni ni idealno niti za ležanje na plaži, kaj šele za fizično delo.

A nekaj kilometrov stran ob cesti stoji skupina dobrovoljnih možakov v rumenih majicah. Prišli so iz Južne Karoline, prostovoljci so, mnogi med njimi upokojenci, ki pod okriljem svoje baptisične cerkve redno hitijo tja, kjer ljudje potrebujejo pomoč.

"Največji problem je, da ljudje nimajo elektrike, da torej ne morejo poskrbeti zase, ne morejo kuhati, nimajo vode. Naredimo, kar lahko. Gremo od domovanja do domovanja, osredotočimo se na enega človeka in njegove težave ter poskušamo pomagati," pravi Jimmy Lawrence.

Na pomoč priskočila tudi narodna garda

Prebivalci niso izgubili upanja. (Foto: Tadeja Lampret)

Hrana, led, odvoz. Guverner je na območje poslal tudi narodno gardo, na Floridi so mnoge državne agencije, toda število naravnih nesreč, ki so v zadnjem mesecu prizadele Ameriko (od Teksasa do humanitarne katastrofe, s katero se še zmeraj soočajo v Portoriku), je velik preizkus tudi za administracijo predsednika Donalda Trumpa.

A lahko bi bilo še slabše, pravijo prebivalci turističnega središča Key West, znanega po tem, da privablja posebneže, da čas tam počasneje teče in da je v njegovi lepoti in barvitosti pisateljski navdih našel tudi sloviti Ernest Hemingway.

"Prav danes sem odprl svoj lokal. Vidim, da je veliko drugih še zaprtih, ampak počasi se bomo vrnili v normalnost, prišli bodo tudi turisti. Toda če bi Irma udarila pri nas, namesto da nas je kljub hudim napovedim malce zgrešila, se midva morda ne bi pogovarjala," mi je v lokalu Munchbox pripovedoval Bob Bullen. A hkrati dejal, da nikoli ne bo pozabil, kako so ljudje združili moči in pomagali tistim v nesreči. Kot kuhar je živel že po vsej vzhodni obali, tudi v New Yorku, a Key Westa ne zamenja. "Rad imam New York, a ne zanima me newyorški način življenja," pravi.

Lagodnosti, uživanja in kančka ekscentričnosti, ki preveva odporne prebivalce Key Westa, namreč ne more odnesti nič. Niti Irma.