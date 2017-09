Navijač, ki je v Mariboru napadel policista, pogojno obsojen in izgnan

Ruski navijač se je že vrnil v domovino. (Foto: POP TV)

Ruski navijač Andrej Martjanov, ki je prejšnji teden v Mariboru pred tekmo lige prvakov napadel policista in zaradi tega pristal v priporu, je v sredo podpisal s tožilstvom sporazum, da pristaja na pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo petih let in stransko kazen petletnega izgona iz Slovenije.

25-letnika so policisti ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge, za kar je zagrožena kazen zapora od šest mesecev do pet let. Policista je napadel med policijskim posredovanjem zaradi poskusa pretepa večjih skupin navijačev nekaj po 19. uri na Gosposvetski cesti. Napadel ga je s hrbtne strani in ga pri tem poškodoval po obrazu. Navijača so policisti po tekmi prijeli ob izhodu iz stadiona Ljudski vrt in ga pridržali.

Martjanov je na mariborskem sodišču po pisanju današnje izdaje časnika Večer povedal, da dejanje obžaluje, in prosil za čimprejšnjo izpustitev iz pripora. V Moskvi ima ženo in triletnega otroka, skrbelo ga je tudi za službo.

Pomoč pri vrnitvi domov mu je v sodni dvorani ponudil predstavnik mariborske navijaške skupine Viole Roman Križnjak. Policisti so Martjanova v četrtek popoldne na mejnem prehodu Gruškovje predali Križnjaku, ta pa ga je nato odpeljal do Beograda, od koder je Martjanov z letalom poletel proti ruski prestolnici, piše časnik Delo.

Napadeni policist terja 3900 evrov odškodnine, a je po pisanju Dela malo verjetno, da jo bo dejansko dobil.