'Ne moremo, nočemo nehati, ustavijo nas lahko samo s silo'

S tem se nadaljuje besedna vojna med Italijo, Malto in Francijo zaradi zavrnjenih ladij z migranti, ki jih Italijani vztrajno zavračajo, na Malti jih ne želijo, Francozi pa vztrajajo, da so italijanska odgovornost.

Ladja, katere delovanje vodita nevladna organizacija SOS Mediterranee in organizacija Zdravniki brez meja, je še zadnje zasebno plovilo, ki rešuje ob libijski obali, potem ko je italijanska vlada zaostrila delovanje plovil nevladnih organizacij na njenem območju in opozarja, da je libijska obalna straža dovolj usposobljena in opremljena, da delo opravi sama.

Nevladne organizacije na drugi strani nasprotujejo vračanju migrantov, ki jih rešijo med razburkanimi valovi, v Libijo, ki tudi po interpretaciji Združenih narodov zaradi pogostih nemirov ne velja za varno državo.

Medtem ko organizacija SOS Mediterranee želi, da se ladja zasidra v Marseillu, kjer je sedež organizacije, a francoska vlada pravi, da to zaenkrat ni mogoče. Vodja operacije pri tej nevladni organizaciji Francis Vallatsicer vseeno meni, da bi morala Francija popustiti: "Ne verjamem, da bodo pustili, da iz situacije nastane humanitarna kriza," poroča DW.

V organizaciji Zdravniki brez meja pa pravijo, da imajo zdaj evropski voditelji še enkrat več priložnost, da dokažejo, da so mislili resno, ko so zagotavljali, da bodo preprečili umiranje ljudi na morju. Vseeno statistika pravi, da je letom med poskusom, da prečkajo mediteransko morje, umrlo že 1730 migrantov.

Prihodnost delovanja Aquariusa je sicer pod vprašajem, oblasti v Panami, kjer je ladja registrirana, so namreč začele postopek preklica registracije plovila, potem ko se je Italija pritožila, da ladja ne upošteva njihovih navodil, kar pa Vallet odločno zanika. "Mi s svojim delom ne moremo nehati, nočemo nehati in če nas hočejo ustaviti, bodo morali to storiti s silo," je dejal Vallet.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini sicer ladjo obtožuje, da je "taksi servis" za migrante iz Libije v Evropo.