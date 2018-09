'Ne vem, ali je hotela ujeziti soproga, ampak z mano se je pogovarjala slovensko'

"Vse to so teme, ki zelo bremenijo ameriško politiko in v takšnih razmerah je potrebno razumeti okoliščine in se prilagoditi," je dejal Pahor, ki tako ne pričakuje prihoda predsednika ZDA na dogodek za ITF.

"Moram reči, da sta se oba prijazno odzvala, ampak ne da bi imel sedaj kakšne iluzije glede visoke udeležbe na tem sprejemu. Moram pa reči, da je zelo prijetno, če je prva dama ZDA Slovenka. Ne vem, ali je hotela ali ne malce ujeziti soproga, ampak z mano se je pogovarjala slovensko, on pa angleško in v nekem hipu nisem vedel, komu bi ustregel. Skušal sem obema," je dejal Pahor.

Predsednik republike Borut Pahor v četrtek potuje v Washington, kjer bo v petek sprejem ob 20. obletnici delovanja sklada ITF. To je omenil tudi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in prvi dami Melanii Trump .

'ZDA ostajajo pomemben zaveznik in partner Slovenije'

Pahor je sicer slovenskim dopisnikom v New Yorku zagotovil, da ZDA ostajajo pomemben partner in zaveznik Slovenije, čeprav ga skrbi, da je Washington odstopil od Pariškega podnebnega sporazuma in iranskega jedrskega dogovora.

Pahor je skupaj z drugimi svetovnimi voditelji na splošni razpravi 73. Generalne skupščine ZN poudaril pomen multilateralizma, to je skupnega delovanja držav za doseganje skupnih ciljev. Posebej odločen je bil francoski predsednik Emmanuel Macron. Ameriški predsednik Trump je po drugi strani izpostavljal pomen državne suverenosti, torej naj si vsak prizadeva za svoje cilje, ampak bolje, da so v skladu z ameriškimi.

"Mislim, da je to sporočilo, ki so ga dali tudi drugi evropski voditelji, zlasti voditelji majhnih držav. ZDA so velika država z močno vojsko in velikim vplivom v mednarodni politiki in gospodarstvu. Slovenija ni. Nas multilateralizem varuje, daje nam mir in možnost, da kot majhna država v tem svetu razvijamo svoje potenciale," je dejal Pahor in dodal, da imajo ZDA seveda vso pravico braniti svoje interese.

Slovenija zagovarja mednarodni red in sodelovanje, ker v nasprotnem primeru ostane sama. "Amerika si lahko to privošči, Slovenija nekoliko težje. Našim ljudem v Sloveniji veliko govorim, da če se bodo stvari obrnile proti našim željam, bomo sposobni braniti naše interese. Vendar če lahko tej in prihodnjim generacijam zagotovimo, da bodo razvijali svoje talente v mednarodnem miru in varnosti, potem se mi vendarle zdi vredno zagovarjati bolj učinkovit mednarodni red," je dejal Pahor.