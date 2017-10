Nejasnosti glede pokola v Las Vegasu razburjajo, policija pod pritiskom, vložene številne tožbe

(Foto: AP)

Policija v Las Vegasu in FBI še nista našla odgovora na vprašanje o motivu 64-letnega upokojenega računovodje Stephena Paddocka za najhujši strelski pokol v zgodovini ZDA, vse več vprašanj pa se pojavlja glede policijskega posredovanja. Odvetnik ene od žrtev je že vložil številne tožbe.

Šerif Las Vegasa Joe Lombardo je v ponedeljek podal drugačen potek dogodkov 1. oktobra, ko je Paddock iz svoje sobe na 32. nadstropju hotela Mandalay Bay ubil 58 in ranil več kot 500 udeležencev koncerta country glasbe.

Najprej ena zgodba, zdaj druga

Policija je najprej razlagala, da je Paddock streljal, nakar mu je na vrata potrkal hotelski varnostnik, ki ga je ustrelil skozi vrata in ranil. Streljanje naj bi se takrat končalo in Paddock naj bi se ubil, preden so v sobo vdrle posebne enote policije.

Lombardo je pojasnil, da je varnostnik Jesus Campos prišel do sobe že pred streljanjem na množico, ker je želel raziskati hrup, ki ga je Paddock povzročal z nameščanjem varnostnih kamer pred vrati na hodniku.

Paddock naj bi skozi vrata ustrelil 200 strelov, od katerih je eden zadel varnostnika v nogo. Campos je pobegnil in poklical hotelsko telefonsko centralo, enako pa je storil tudi vzdrževalec, ki je bil v bližini.

Paddock je šest minut kasneje začel streljati na množico, kar je trajalo deset minut. Policija trdi, da se je Paddock sam ubil, vendar ni jasno, kdaj natanko so policisti prišli do sobe, koliko časa so čakali, preden so vanjo vdrli, in ali so stali pred vrati in poslušali streljanje ali pa prišli šele, ko je bilo vsega konec. Na ta vprašanja ni odgovoril še nihče. Prav tako ni jasno, kako hitro je hotel informacijo o strelcu posredoval policiji.

Policijski strokovnjaki menijo, da šest minut ne bi bilo dovolj za organiziran vdor posebnih policijskih enot, ki so morale najprej narediti načrt posredovanja, ker nihče ni vedel, kaj jih čaka za vrati. Tam bi lahko bila eksplozivna naprava ali pa bi jih pričakali streli zabarikadiranega napadalca.

Predstavniki lastnika hotela dvomijo v zaporedje dogodkov, s katerim je postregla policija

Tiskovna predstavnica podjetja MGM, lastnika hotela Mandalay Bay, je sporočila, da hotel dvomi v zadnjo informacijo policije o zaporedju dogodkov.

Medsebojna obtoževanja se bi lahko še zaostrila, saj je odvetnik ene od žrtev pokola vložil tožbo proti podjetju MGM, proti promotorju koncerta country glasbe, proti dedičem strelca in izdelovalcu odbojnega kopita oziroma naprave, s katero je strelec polavtomatske puške predelal v avtomatske. Le vprašanje časa je, kdaj bodo podobne tožbe vložili še drugi ranjeni in sorodniki pokojnih.