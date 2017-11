Nekatera podjetja v Barceloni čutijo posledice katalonske krize

Zaradi dogajanja okoli neodvisnosti Katalonije je upadel turistični obisk. (Foto: AP)

V eni izmed turistično najbolj atraktivnih lokacij v Barceloni, aveniji Passeig de Gracia, so oktobra v luči katalonske krize zabeležili občuten padec prodaje in rezervacij. Kot so povedali v združenju tamkajšnji podjetnikov, je posel v primerjavi z oktobrom lani padel med 20 in 30 odstotki.

Prestolnico bogate španske regije Katalonije, ki prispeva petino španskega bruto domačega proizvoda, je kriza okoli neodvisnosti še posebej prizadela. Odkar so se Katalonci odločili, da bodo kljub prepovedi iz Madrida izvedli referendum o neodvisnosti, je okoli 2500 podjetij svoje sedeže preselilo v druga španska mesta.

Katalonija je sicer najbolj obiskana španska regija, lani jo je obiskalo 18 milijonov tujcev. Turizem je zanjo ključnega pomena, saj zavzema 12 odstotkov bruto domačega proizvoda regije.

Dejstva, da so referendumu sledili množični protesti in da je katalonski parlament 27. oktobra kljub napetostim glasoval za neodvisnost regije, so v občutni meri oklestila zaupanje turistov. Obenem je bila znana ulica Rambla avgusta prizorišče smrtonosnega napada, za katerega je odgovornost prevzela Islamska država.

Skupina Gremi Hotels Barcelona, ki zastopa okoli 400 nastanitvenih objektov po mestu, je oktobra poročala o 13-odstotnem znižanju prihodkov od prodaje, po njihovih pričakovanjih pa tudi novembra ne bo izboljšanja. V skupini so oblasti pozvali, naj naredijo potrebne korake, s katerimi bodo povrnili zaupanje obiskovalcev.

Okoli 40 odstotkov majhnih in srednjih podjetnikov je ob tem v eni izmed anket poročalo o močnem ali zelo močnem padcu prodaje v zadnjem mesecu. Od teh jih 60 odstotkov za takšno stanje krivi politično krizo.

Umrl španski generalni državni tožilec

V Argentini je v soboto umrl španski generalni državni tožilec Jose Manuel Maza. 66-letni Maza je bil globoko vpleten v katalonsko krizo in je prejšnji mesec izdal obtožnice zaradi upora in prisvajanja sredstev proti katalonskemu voditelju Carlesu Puigdemontu ter sodelavcem.

Maza je imel sladkorno bolezen, umrl pa je v bolnišnici v Buenos Airesu, kamor so ga med obiskom v Argentini prepeljali zaradi okužbe.