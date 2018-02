Nekdanja playboyeva zajčica o razmerju s Trumpom: z njim je bila, ker ji je bil všeč

Ronan Farrow v novi izdaji revije New Yorker objavlja izpoved nekdanje playboyjeve zajčice Karen McDougal o spolnem razmerju z Donaldom Trumpom od junija 2006 do aprila 2007, ki opisuje tudi izdelan sistem prikrivanja podobnih početij pred javnostjo in tretjo soprogo Melanio Trump.

McDougalova razmerje lastnoročno opisuje na osmih straneh. Farrow, ki ga je New York Times prehitel z objavo spolnih napadov hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina, je do dokumenta prišel posredno, vendar pa McDougalova potrjuje njegovo pristnost.

Zadeva je bila avgusta 2016 pripravljena za objavo v opravljivem časopisu National Enquirer, katerega šef David Pecker je dober prijatelj Trumpa in ni šla v objavo, ker menda ni bila kredibilna.

Nekdanji urednik pri American Media, ki pod vodstvom Peckerja izdaja National Enquirer Jerry George je dejal, da je Pecker rutinsko kupoval zgodbe z namenom, da jih zatre in zaščiti prijatelja Trumpa.

George je dejal, da niso nikoli dali v tisk nič, kar ne bi prej dobilo zeleno luč od Trumpa, kar pove veliko, saj ta časopis objavlja tudi zgodbe, da so v straniščih potniških letal vesoljci. Pecker je imel podoben dogovor tudi s Harveyjem Weinsteinom.

Donald Trump razmerje zanika. (Foto: AP)

Zajčici je bil Trump všeč, predsednik razmerje zanika

McDougalova, ki je republikanka in je s Trumpom spala menda zato, ker ji je bil všeč, je American media prodala ekskluzivne pravice za zgodbo v zameno za 150.000 dolarjev, za občasne objave na naslovnici in za redno kolumno o staranju in zdravju.

Bela hiša je zgodbo za New Yorker zanikala z izjavo, da gre spet za nove lažne novice, ker predsednik razmerje zanika. Trump je doslej zanikal med drugim razmerje s pornografsko igralko Stormy Daniels, vendar je njegov odvetnik priznal, da ji je plačal za molk.

Zanika tudi obtožbe 15 žensk o spolnem nadlegovanju. Zagrozil je s tožbami, do katerih pa še ni prišlo. Zanikati je skušal tudi razvpiti video posnetek, na katerem se hvali, da lahko z ženskami počne, kar se mu zahoče.

McDougalova pravi, da sta se s Trumpom običajno dobivala na Beverly Hillsu, po prvi rekreaciji pa ji je ponudil plačilo za potne stroške. Ona je odvrnila, da ni take vrste dekle, ampak da je z njim, ker ji je všeč. To je bilo junija 2016, torej kmalu potem, ko mu je Melania rodila sina Barrona in v času, ko naj bi imel razmerje tudi z Danielsovo.

Članek v New Yorkerju med drugim opisuje, kako se je Trump robato izražal o spolnih organih temnopoltih in kako je mamo McDougalove, ki je njegovih let, označil za staro veščo. Prvič sta se srečala med snemanjem oddaje Vajenec v playboyjevi graščini v Los Angelesu.

Razmerje je trajalo do aprila 2017 in vmes sta obiskala tudi Trumpovo stolpnico na Manhattnu, kjer ji je med drugim pokazal spalnico žene Melanie in ji dejal, da ima rada svoj prostor in svoj mir.

McDougalova pravi, da je pogodbo z American media podpisala, ker ni hotela vplivati na volitve in tudi ker se je bala groženj Trumpovih podpornikov. Podobno kot v primeru Danielsove je bila njena zgodba pred volitvami le objavljena v Wall Street Journalu, vendar se je skupaj z drugimi utopila v poplavi drugih še bolj odmevnih škandalov in zgodb na čelu z video posnetkom NBC.