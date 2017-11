Nekdanji ameriški športni zdravnik, ki naj bi spolno zlorabil okoli 125 deklet, priznal krivdo

Larry Nassar je na sodišču obžaloval svoja dejanja, ki jih je zagrešil med leti 1998 in 2015. (Foto: AP)

Larry Nassar je priznal, da je na svojem domu in v ambulanti v Michiganu zlorabil sedem deklic, od teh so bile tri mlajše od 13 let. Tudi večina ostalih žrtev so bile mladoletne, stare med 13 in 15 let. Pri nekaterih primerih je dekleta zlorabil pod pretvezo, da gre za pregled. 54-letni nekdanji zdravnik ameriške olimpijske gimnastične reprezentance je na sodišču priznal, da njegovo ravnanje ni bilo povezano z zdravstveno oskrbo.

Nassar je zdravniško licenco izgubil aprila, zdaj pa mu za spolne zlorabe grozi najmanj 25 let zapora. Sodnik lahko sicer postavi tudi višjo kazen in kot najnižjo zaporno kazen določi 40 let.

Nassar je na sodišču dejal, da mu je "strašno žal" za dejanja, ki jih je zagrešil med leti 1998 in 2015. "To je kot vžigalica, ki se je spremenila v gozdni požar, ki je ušel nadzoru," je dejal in dodal, da vsak dan moli za odpuščanje in za žrtve.

Kaylee Lorincz, Rachael Denhollander in Lindsey Lemke - žrtve nekdanjega zdravnika Larryja Nassarja. (Foto: AP)

Med žrtvami, ki so prijavile spolno zlorabo, so olimpijske telovadke Aly Raisman, McKayla Maroney in Gabby Douglas.

Žrtve so na sodišču pričale, da jih je zdravnik spolno zlorabil, ko so prišle k njemu po zdravniško oskrbo zaradi poškodb med vadbo.

Ena od žrtev, Rachael Denhollander, je dejala, da je Nassar "narcis" in "mojster manipulacije". Zahvalila se je "vojski" žensk, ki so s svojimi pričevanji ustavile pedofila.

Sodišče naj bi odločitev sporočilo 12. januarja. Proti nekdanjemu zdravniku pa poteka na zvezni ravni še en postopek zaradi otroške pornografije.