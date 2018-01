Nekdanji angleški nogometni trener priznal, da je spolno zlorabljal otroke

Barry Bennell, nekadanji trener v angleškem nogometnem klubu Crewe, je ob začetku sojenja danes priznal krivdo za šest obtožb spolnega napada otrok. V enem primeru je krivdo priznal še pred začetkom sojenja, poroča britanski BBC.

Nekdanji nogometni trener je priznal dejanja, ki se nanašajo na dva dečka, ki sta bila v času spolnih napadov stara med 11 in 14 let.

Bennell, zadnja leta živi pod imenom Richard Jones, je sicer obtožen skupno 55 kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti, ki jih je prijavilo 12 žrtev. Med drugim gre za 42 primerov nespodobnega ravnanja, 11 resnih spolnih napadov in dveh poskusov spolnega napada. V času napadov so bili dečki stari od osem do 15 let.

Sojenje naj bi potekalo osem tednov, danes pa bo zaprisegla tudi porota.

63-letni Bennell je deloval tudi v Machester Cityju in Stoke Cityju. Bennell je bil v preteklosti že večkrat obsojen zaradi pedofilije, nazadnje leta 2015, ko so ga obsodili na dve leti zapora, a je bil pogojno izpuščen.