Nekdanji predsednik slovenske univerze povezava med Trumpom in rusko vlado? 

Profesor in strokovnjak za zunanjo politiko v Londonu Joseph Mifsud naj bi bil vmesni člen med člani predsedniške kampanje Donalda Trumpa in rusko vlado. Mifsud je trenutno član londonske akademije za diplomacijo (London Academy of Diplomacy) pri škotski univerzi Stirlnig in naj bi po poročanju tujih medijev povezal člane Trumpove ekipe z ruskimi vplivneži.

Maltežan Mifsud je bil sicer prvi predsednik Evro-sredozemske univerze EMUNI s sedežem v Piranu. Po javnih podatkih na spletni strani univerze EMUNI Mifsud trenutno ni več njen član. Univerzo naj bi po neuradnih podatkih moral zapustiti zaradi nepravilnosti pri poslovanju. Njegova (akademska) pot naj bi se nato nadaljevala v Rimu in potem v Londonu.

Pojavil se je - sicer ne z imenom in priimkom - v sodnih dokumentih, ki so jih objavili včeraj, iz katerih je razvidno, da je nekdanji Trumpov svetovalec George Papadopoulos priznal laganje agenciji FBI med njeno preiskavo povezav med sedanjim prvim možem ZDA in Rusijo. Papadopoulos je v začetku oktobra priznal, da je lagal na zaslišanju pri FBI glede kontakta s profesorjem, ki je povezan s Kremljem. Lagal je o datumih srečanj s tem profesorjem. Agentom je namreč povedal, da se je s profesorjem sestal, preden je začel delati kot svetovalec pri Trumpovi kampanji, v resnici pa se je to zgodilo nekaj dni po tem, ko je prevzel svoj novi položaj.

Dokumenti navajajo, da je Papadopoulos agentom FBI povedal o sestanku s Mifsudom, v katerem je izvedel o ''nečednih poslih'' Hillary Clinton, ki je bila Trumpova glavna tekmica na predsedniških volitvah. Prav tako je omenil na tisoče elektronskih sporočil, ki naj bi jih imeli Rusi, so zapisali pri Business Insiderju.

Čeprav ga dokumenti sicer izrecno ne imenujejo, je Mifsud za britanski Telegraph potrdil, da je ''profesor'', ki ga omenjajo dokumenti. Je pa zanikal, da bi Papadopoulosu ponudil sporne informacije o Clintonovi ter da je Papadopoulosu le predstavil določene akademike v Rusiji in Evropi.

Sodni dokumenti, kot povzemajo tuji mediji, pravijo, da sta se omenjena spoznala v Italiji marca 2016, kmalu potem kot se je Papadopoulos pridružil Trumpovi ekipi svetovalcev za zunanjo politiko.

New York Times poroča, da je Papadopoulos Mifsudu padel v oči šele, ko je postal Trumpov svetovalec, že na prvem sestanku marca 2016 naj bi mu obljubil ''umazanijo'' o Clintonovi.

V dokumentih je zapisano, da je Papadopoulos od profesorja marca in aprila lani izvedel o tem, da imajo Rusi v rokah za Clintonovo škodljive elektronske korespondence. ''Razumel je tudi, da je imel profesor vplivne povezave z uradniki v ruski vladi,'' je zapisal tožilec, in da se je Mifsud srečal s temi uradniki tik preden mu je omenil elektronska sporočil, so še navedli pri Business Insiderju.

Papadopoulos naj bi, kot dokumente povzema Business Insider, večkrat skušal uporabiti profesorjeve ruske povezave, da bi uredil srečanje med člani kampanje in ruskimi uradniki.

To naj bi vključevalo sestanek z neimenovano Rusinjo, ki naj bi jo Mifsud Papadopoulosu predstavil kot ''sorodnico ruskega predsednika Vladimirja Putina oziroma njegovo nečakinjo''. Papadopoulos je svojemu nadrejenemu v kampanji poslal elektronsko pošto o napovedanem sestanku z njegovim ''dobrim prijateljem'' - Mifsudom in ''Putinovo nečakinjo'', dokumente povzema New York Times. Tožilec je v dokumentih nato zapisal odgovor nadrejenega: ''Odlično delo''.

Obema omenjenima je Papadopoulos pisal, da bi se srečali 10. aprila 2016. Oba sta mu odgovorila, da je sestanek v pripravi.

Mifsud, kot navaja New York Times, se je s Papadopoulosom nato srečal aprila v Londonu, kjer naj bi mu povedal, da se ravno vrača iz Moskve s sestankov na visoki ravni. In ravno na tem sestanku, kot je Papadopoulos povedal FBI, je izvedel o elektronskih sporočilih, ki naj bi jih imeli Rusi. Čez štiri dni se je Misfudu zahvalil za pomoč.

Mifsud je za Telegraph dejal, da so Papadopoulosove trditve ''neverjetne'' in da je zaradi njih ''jezen'' ter da ima ''čisto vest''.

Kdo sploh je Mifsud?

New York Times poroča, da se je Mifsud vedno predstavljal kot profesor, a da je njegove akademske dosežke težko preveriti. Težko je denimo najti spletno stran londonske akademije za diplomacijo, najdemo pa njegovo ime na spletni strani mednarodne akademije za medije in diplomacijo. Prav veliko s te spletne strani o njemu ne izvemo, le to, da je direktor akademije za diplomacijo in da je bil nekoč predsednik EMUNI ter da je profesor na univerzi Stirling in East Anglia.

Tudi Business Insider navaja, da s spleta počasi izginjajo podatki o Mifsudovi akademski poti, da je bila med drugim izbrisana njegova biografija na spletni strani londonskega centra za mednarodno pravo. Mifsud je bil opisan kot strokovnjak za zunanje zadeve in Rusijo in naj bi že različnim vladam svetoval glede zunanje politike.

Predaval je tudi v na letni konferenci Valdai Discussion Club, mnenjskemu klubu v ruskem mestu Veliki Novgorod, ki naj bi bil blizu Vladimirju Putinu. Univerza Stirling je potrdila, da je Mifsud od maja zaposlen pri njih, niso pa komentirali navedb v ameriških sodnih dokumentih.