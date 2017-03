Nekdanjo južnokorejsko predsednico po maratonskem zaslišanju aretirali

Zaradi korupcijske afere so aretirali nekdanjo južnokorejsko predsednico. (Foto: AP)

Bivšo južnokorejsko predsednico Park Geun Hye so danes aretirali v okviru korupcijskega škandala, zaradi katerega je bila odstavljena, so sporočili s sodišča.

Po maratonskem zaslišanju so jo prijeli na podlagi naloga za aretacijo, ki ga je izdalo sodišče v Seulu zaradi obtožb o podkupovanju, zlorabi oblasti in izdajanja državnih skrivnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Njena aretacija je upravičena in potrebna, ker so glavne obtožbe upravičene, obstaja pa tudi tveganje, da bi bili dokazi uničeni," so sporočili s sodišča. Iz urada tožilca, kjer je čakala na odločitev sodišča, bodo Parkovo odpeljali v center za pridržanje blizu Seula.

Njeno aretacijo je zahtevalo tožilstvo

Južnokorejski parlament je Parkovo, prvo žensko na čelu Južne Koreje, zaradi korupcijskega škandala odstavil decembra lani, ustavno sodišče pa je nato odstavitev potrdilo februarja letos, s čimer je izgubila imuniteto. Njen odstop so na ulicah zahtevali milijoni Južnokorejcev.

Choi Soon Sil, Parkovi tesni prijateljici, ki ima glavno vlogo v tem korupcijskem škandalu, že sodijo, ker je vodilne južnokorejske družbe prisilila, da so neprofitnim organizacijam donirale skoraj 70 milijonov wonov, ki naj bi si jih nato prisvojila.

Parkova se je tako znašla v družbi dveh bivših južnokorejskih voditeljev, ki sta bila aretirana zaradi korupcije. Chun Doo Hwan in Roh Tae Woo, ki sta državo vodila v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, sta morala po izteku mandata za zapahe.