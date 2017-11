Nekoč zaveznika, zdaj na nasprotnih bregovih: Mayeva in Trump sprta zaradi tvitov proti muslimanom

Trump je v sredo zjutraj znova razburil s svojimi objavami na Twitterju, ko je delil tvit skrajne britanske desničarke Jayde Fransen s tremi video posnetki, ki naj bi prikazovali, kakšne grozote počnejo muslimani, a sta njihova pristnost in izvor zelo vprašljiva.

Eden od posnetkov kaže napad na mladoletnega invalida na Nizozemskem, ki ga je v resnici izvedel domači Nizozemec in nima nobene zveze z muslimani. Na drugem posnetku je bradati 'musliman', ki vrže ob tla in razbije kipec Device Marije, medtem ko naj bi tretji sodeč po Trumpovem dopisu prikazoval muslimansko "drhal", ki nekega najstnika sune s strehe in ga pretepe do smrti. Nastal naj bi med nemiri leta 2013 v Egiptu.

Fransenova, sicer podpredsednica skrajne desničarske Najprej Britanija (Britain First), je bila v preteklosti obsojena zaradi sovražnega govora, predsednik ZDA pa je bil zaradi deljenja njenega tvita v sredo deležen ostrih kritik tako doma kot v tujini. Med drugim so mu z nizozemskega veleposlaništva v Washingtonu sporočili, da "dejstva vendarle štejejo" in da storilec na posnetku ni musliman, Mayeva pa mu je preko svoje tiskovne službe sporočila, da je "narobe", da širi tovrstne "sovražne zgodbe".

Mayeva je bila nekoč Trumpova najtesnejša zaveznica v tujini. (Foto: AP)

"Najprej Britanija skuša deliti skupnosti s svojimi sovražnimi zgodbami, ki razširjajo laži in podžiga napetosti," so še ocenili na Downing Streetu 10 in dodali, da velika večina Britancev zavrača "pristransko retoriko skrajne desnice, ki je antiteza vrednot, ki jih predstavlja naša država: dostojnosti, strpnosti in spoštovanja".

Prvi tvit napačni Theresi May

Trump je premierki odgovoril v sredo zvečer na Twitterju: "@theresa_may, ne osredotočaj se name, osredotočaj se na destruktiven skrajni islamski terorizem, ki se odvija znotraj Združenega kraljestva. Nam gre prav dobro!" Kot še dodajajo tiskovne agencije, je Trump v razmaku nekaj minut objavil dva tvita z isto vsebino - prvega je namreč naslovil na napačno Thereso May.

V Beli hiši so v sredo branili ravnanje predsednika, češ da ni težava narava teh videov, temveč resnična grožnja islamskega terorizma. (Foto: AP)

V Beli hiši so v sredo branili ravnanje predsednika. Tiskovna predstavnica Sarah Sanders sicer ni želela komentirati (ne)pristnosti video posnetkov, je pa vztrajala, da gre za "resnično grožnjo". "Ne govorim o naravi teh videov. Mislim, da se osredotočate na napačno stvar (...) Grožnja je resnična in o tem je govoril predsednik," je Sandersova povedala novinarjem v Beli hiši, pri čemer je imela v mislih grožnjo islamskega terorizma. Dodala je še, da Trumpovi tviti kažejo, kako pomembni so nacionalna varnost in vojaški izdatki.

Raj Shah, prav tako tiskovni predstavnik Bele hiše, je skušal kasneje tudi omiliti Trumpovo kritiko Mayeve in je zatrdil, da predsednik globoko spoštuje tako britanski narod kot njihovo premierko.

Na Otoku menijo, da bi morala Mayeva umakniti vabilo Trumpu na uraden obisk Velike Britanije. (Foto: AP)

A na Otoku je ravnanje ameriškega predsednika sprožilo ogorčenje in obudilo pozive, da bi morala Mayeva umakniti vabilo Trumpu na uraden obisk Velike Britanije. Še posebej ostri so bili opozicijski laburisti, ki so Trumpovo retvitanje med drugim označili kot gnusno in nevarno ter ocenili, da on pač "ni naš zaveznik ali prijatelj".

Nasprotno pa so bili nad ravnanjem Trumpa navdušeni v Najprej Britanija, kjer so se mu zahvalili za deljenje njihovih tvitov in spomnili, da ima na Twitterju kar 44 milijonov sledilcev, ter dodali še "Bog te blagoslovi Trump! Bog blagoslovi Ameriko!"