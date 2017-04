Nemška desna populistična stranka, ki dobiva vse več podpore, izbira novo vodstvo

Nemška desna populistična stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) danes nadaljuje kongres v Kölnu, kjer naj bi izbrala svoje vodstvo kampanje pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami. Prvi dan so kongres v soboto zaznamovala ideološka razklanost v stranki in protesti, na katerih se je proti stranki zbralo 10.000 ljudi.

Frauke Petry, vodja stranke, je napovedala, da med kampanjo pred parlamentarnimi volitvami ne bo prevzela vodilne vloge. (Foto: AP)

Frauke Petry, vodja stranke, je še pred kongresom napovedala, da med volilno kampanjo ne bo prevzela vodilne vloge, medtem ko v stranki zavračajo njena prizadevanja za bolj zmerno usmeritev stranke. V soboto 600 delegatov na kongresu celo ni hotelo razpravljati oziroma glasovati o njenem predlogu za strateško preoblikovanje stranke.

AfD so kot evroskeptično stranko ustanovili pred štirimi leti, v zadnjih letih pa je pozornost preusmerila na migracije in si podporo pridobila na račun nasprotovanja politiki do beguncev nemške kanclerke Angele Merkel. Na parlamentarnih volitvah leta 2013 je stranka le za las zgrešila petodstotni volilni prag za vstop v bundestag. Zadnje javnomnenjske raziskave pa ji trenutno napovedujejo okoli 10 odstotkov podpore na zvezni ravni.

Kongres zaznamujejo protesti. (Foto: AP)

Alexander Gauland, Alice Weidel in Beatrix von Storch naj bi bili po napovedih danes potrjeni v vodilno ekipo pred volitvami.