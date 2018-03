Nemška odrešitev: po 160 dneh od volitev je velika koalicija (skorajda) tu

Vstop nemških socialdemokratov (SPD) v veliko koalicijo pod vodstvom dosedanje nemške kanclerke Angele Merkel je podprlo 66,02 odstotka članov stranke, je danes v Berlinu sporočilo vodstvo stranke. Z odločitvijo članov SPD se je končalo pet mesecev politične negotovosti v Nemčiji.

Člani SPD so o vstopu stranke v veliko koalicijo glasovali do petka po pošti. Skupno je glasove oddalo 378.437 članov stranke. Pravico do glasovanja je imelo 463.722 članov SPD. Volilna udeležba je tako bila 78,39-odstotna. Vstop v veliko koalicijo je podprlo 239.604 članov SPD, proti jih je bilo 123.329. Skupno je glasovanje nemških socialdemokratov stalo 1,5 milijona evrov.

Glasovanje članov SPD je bila zadnja ovira pri oblikovanju nove nemške vlade. Nemčija bo po več kot 160 dneh od parlamentarnih volitev dobila tretjo veliko koalicijo pod vodstvom Merklove, ki naj bi jo nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier za novo kanclerko predlagal kmalu po 4. marcu.

To mora nato potrditi še bundestag in sicer najverjetneje na redni seji 14. marca. Nova nemška vlada bi tako lahko prisegla do velikonočnih praznikov, je pa bilo tokratno sestavljanje nove nemške vlade najdaljše doslej. V nemškem parlamentu bo desnopopulistična AfD poslej največja opozicijska stranka.

SPD je odločitev o vstopu v veliko koalicijo že drugič prepustila svojim članom. Na zadnjem takšnem glasovanju, leta 2013, je vstop v koalicijo z Merklovo podprlo približno 76 odstotkov članov.

Kako stabilna bo nova nemška velika koalicija, se bo še moralo pokazati. Poleg tega namerava SPD po dveh letih preveriti, kako zadovoljni so z delom velike koalicije.

Angela Merkel bo najverjetneje vodila tretjo veliko koalicijo. (Foto: AP)

Predsedujoči SPD Olaf Scholz je v prvem odzivu na glasovanje dejal, da podpora SPD za veliko koalicijo stranki daje tudi moč za lastno prenovo. V razpravi o prenovi bodo po njegovih besedah sodelovali tudi kritiki velike koalicije.

Napovedal je še, da bo stranka v prihodnjih dneh, kot je bilo načrtovano, oblikovala seznam svojih ministrov. Na njemu naj bi bila polovica ministric in polovica ministrov. Med njimi naj bi bili po besedah Scholza nekateri, ki so že ministri, nekaj naj bi jih bilo tudi povsem novih. Scholz sam bo predvidoma prevzel finančno ministrstvo in položaj podpredsednika vlade.

Predsednik podmladka SPD in odločen nasprotnik nove nemške velike koalicije Kevin Kühnert je v odzivu izrazil razočaranje nad rezultatom glasovanja. "Nastopili smo, da bi zmagali. Zatorej najprej: Razočaranje. Kritika veliki koaliciji ostaja," je med drugim na Twitterju zapisal Kühnert. Dodal je, da trajne prenove SPD ne bo brez podmladka SPD.

Merklova je v odzivu na rezultate glasovanja SPD izrazila olajšanje nad nepričakovano visoko podporo veliki koaliciji. "SPD čestitam za ta jasen rezultat in se veselim nadaljnjega sodelovanja v dobrobit naše dežele," je v imenu Merklove na Twitterju objavila Krščansko demokratska unija (CDU). Zaenkrat ni predvideno, da bi se nemška kanclerka danes osebno odzvala na rezultate glasovanja.

Generalna sekretarka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer je v odzivu dejala, da gre za dobro odločitev tako za SPD kot deželo. Po CDU in Krščansko socialni uniji (CSU) so zdaj tudi socialdemokrati prevzeli odgovornost za skupno vlado, je dodala in opozorila, da je pred "novo vlado veliko dela, ki ga mora začeti opravljati energično".

Socialdemokrati so na volitvah bundestaga septembra lani z 20,5-odstotno podporo zabeležili najslabši rezultat doslej, od takrat pa jim podpora v anketah le še pada. CDU je po volitvah začela s pogajanji o sestavi t. i. jamajške koalicije z Zelenimi in FDP, ki so propadla, ko je slednja novembra zapustila pogajanja.

Za tem se je kot najverjetnejšo koalicijsko partnerico vse pogosteje omenjalo SPD, ki je vse od razglasitve volilnega izida do izrednega kongresa v januarju sicer vztrajala pri vstopu v opozicijo. Na kongresu so člani vendarle prižgali zeleno luč koalicijskim pogajanjem s CDU.

Ko so se bližala koncu, se je tedanji vodja SPD Martin Schulz, ki naj bi se potegoval za položaj zunanjega ministra, soočal z vse več kritikami članov stranke. Tako se je odločil za umik v ozadje, njegov položaj pa naj bi na izrednem kongresu 22. aprila prevzela Andrea Nahles, ki bi s tem postala prva ženska na čelu stranke doslej. Do kongresa stranko vodi Scholz, ki je ocenil, da lahko vstop SPD v koalicijo Nemčijo in Evropo popelje naprej, stranko pa okrepi.

Odločajmo skupaj, so pozivali plakati po Nemčiji. (Foto: AP)

Evropa pozdravlja vstop SPD v nemško veliko koalicijo

Iz Evrope že prihajajo odzivi na odločitev članov nemških socialdemokratov (SPD), ki so podprli vstop stranke v veliko koalicijo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron jo je označil za dobro novico za Evropo, evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici pa je dejal, da je Nemčija pripravljena na sodelovanje za močnejšo Evropo.

"To je dobra novica za Evropo. Francija in Nemčija bosta v prihodnjih dneh začeli s sodelovanjem, katerega cilj je oblikovanje novih pobud za izboljšanje evropskega projekta," so sporočili iz Macronovega urada.

Moscovici je pozdravil strankino "odgovorno in odločilno glasovanje". Kot je zapisal na Twitterju, je Nemčija zdaj pripravljena na sodelovanje za močnejšo Evropo.

Vodja Krščansko-socialne unije (CSU) Horst Seehofer je odločitev članov SPD pohvalil in ocenil, da prinaša nove možnosti za napredek Nemčije. "Zdaj imamo vse možnosti za nadaljnjo prenovo Nemčije in novo družbeno povezanost," je ocenil.

Odzvali so se tudi v desnopopulistični stranki AfD, ki bo največja opozicijska stranka v nemškem parlamentu. Njena vodja Alice Wendel je poudarila, da bo "račun izstavljen najpozneje leta 2021".

Bolj preudarni so bili pri odzivih gospodarstveniki, ki so izrazili zadovoljstvo nad razpletom, a obenem poudarili, da mora nova vlada čim prej začeti z delom. "Vlada in parlament morata pri uresničevanju koalicijske pogodbe v ospredje postaviti prihodnje investicije in spodbudo inovacijam ter se izogibati novim obremenitvam za državljane in podjetja," je dejal predsednik Združenja nemške industrije Dieter Kempf.

Predsednik Združenja za zunanjo trgovino Holger Bingmann je pozval k ukrepom, ki bi ohranili pomemben gospodarski položaj Nemčije v mednarodni konkurenci. Predsednik nemške trgovinske zbornice Eric Schweitzer pa je opozoril, da koalicijski sporazum mnogim podjetjem prinaša nepotrebna bremena.