FOTO: Nemška policija: Božični sejem verjetno ni bil tarča pošiljatelja eksploziva

Potem ko so nemški policisti v petek evakuirali božično tržnico in številna trgovska poslopja v Potsdamu, ker so v bližini našli eksplozivno napravo, so danes sporočili, da je malo verjetno, da je bila ta uperjena v tržnico.

"Sodeč po dokazih, ki smo jih zbrali, naši preiskovalci menijo, da je malo verjetno, da je bil tarča božični sejem," so tvitnili policisti v Potsdamu in dodali, da nadaljujejo s preiskavo in iskanjem pošiljatelja. Več podrobnosti niso razkrili, je pa jasno, da zadeve ne obravnavajo kot teroristično dejanje.

Omenjeno tržnico so danes znova odprli, na njej pa okrepili policijsko varovanje.

Tržnica je znova odprta, a policijsko varovanje je poostreno. (Foto: AP)

Paket je bil poslan v bližnjo lekarno

Kot smo poročali že včeraj, so sumljiv paket v petek dostavili v bližnjo lekarno na ulici, kjer se nahaja božični sejem. Policijo so o eksplozivni napravi obvestili ob 14.30 po lokalnem času, potem ko je uslužbenec odprl paket in videl sumljive žice.

Na kraj dogodka so takoj po odkritju poslali pripadnike posebnih enot, ki so preiskali paket, velik okrog 40 centimetrov, in ga nadzorovano razstrelili. Ugotovili so, je škatla med drugim vsebovala več sto žebljev, kable, baterije in pirotehnična sredstva. Ne bi pa mogla eksplodirati, saj ni imela vžigalnika, ki bi sprožil eksplozijo, je pojasnil brandenburški notranji minister Karl-Heinz Schröter.

Preiskava o tem, kdo je poslal eksploziv, še poteka. (Foto: AP)

V vsakem primeru je zadeva povzročila velik preplah med ljudmi. Nemčija namreč še ni pozabila lanskega 19. decembra, ko je v terorističnem napadu na trgu Breitscheidplatz v Berlinu umrlo 12 ljudi. Tunizijec Anis Amri je s tovornjakom zapeljal v množico in pri tem ubil 12 obiskovalcev sejma, še več kot 70 pa jih je ranil. Odgovornost je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Božični sejmi, ki so v Nemčiji zelo priljubljeni, so se sicer po vsej državi odprli v ponedeljek, ko se je začela praznična sezona. V državi je okrog 2600 sejmov, polnih božičnih dreves, lučk, ki privabljajo številne turiste.