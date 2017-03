Nemška policija išče ljudi, ki stojijo za načrtom napada na nakupovalni center

Nakupovalni center na trgu Limbecker velja za enega najbolj priljubljenih v Essnu, ob zaprtju pa je bilo v njem le nekaj zaposlenih. Ob sobotah ga v povprečju obišče 60.000 ljudi. (Foto: AP)

Po tistem, ko je nemška policija v soboto zjutraj zaprla večnadstropni nakupovalni center v Essnu zaradi namig, da naj bi bil še isti dan tarča terorističnega napada, se preiskava. Policija išče ljudi, ki stojijo za načrtom, ki naj bi ga po navedbah varnostnih virov pripravila skrajna sunitska skupina Islamska država (IS)

Za načrtom naj bi stal nemški državljan, ki je odpotoval v Sirijo, da bi se boril za IS. Po navedbah varnostnih virov je bil v stiku z več ljudmi na območju Essna, s katerimi se je dogovarjal za napad. Nadzoroval pa ga je tudi nemški center za zaščito pred terorizmom. Več izvajalcev napada naj bi sicer prihajalo tudi iz drugih držav.

Policija je v zvezi z dogodkom zaslišala dva moška iz sosednjega Oberhausna, a so ob tem pristojni organi poudarili, da ne gre za domnevna napadalca.

Številne podrobnosti o načrtovanem napadu ostajajo nepojasnjene, vključno s tem, ali so načrtovanje prevzeli vodilni člani IS. Poleg tega ni znano, v kateri fazi je bil načrt in koliko napadalcev naj bi ga izvedlo.

Nemška policija je večnadstropni nakupovalni center v Essnu zaprla v soboto zjutraj, potem ko je prejela namig, da naj bi bil še isti dan tarča terorističnega napada. Okrog kompleksa centra, ki je bil zaprt cel dan, so namestili tudi policiste s strojnicami.

Nakupovalni center na trgu Limbecker velja za enega najbolj priljubljenih v Essnu, ob zaprtju pa je bilo v njem le nekaj zaposlenih. Ob sobotah ga v povprečju obišče 60.000 ljudi.