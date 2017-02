Nemške oblasti opozarjajo starše: Punčka Cayla je ranljiva za hekerske vdore, zato jo uničite

Pametne igrače so vse pogosteje tarče hekerjev in sredstvo za vohunjenje. (Foto: Thinkstock)

Nemška agencija za komunikacijska omrežja in storitve je izdala opozorilo vsem, ki imajo doma punčko Caylo, da igračo čim prej uničijo. Prav tako so sporočili, da je odslej prodaja te punčke v Nemčiji prepovedana. To je prva pametna igrača, ki jo umikajo s trga zaradi nevarnosti vdora v zasebnost otroka.

Cayla je punčka z vgrajeno pametno tehnologijo, ki ji omogoča, da otroku odgovarja na preprosta vprašanja tako, da odgovore poišče na spletu. Kot opozarja agencija, je ta tehnologija ranljiva, saj je vanjo mogoče zelo preprosto vdreti.

Številni strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da se lahko hekerji povežejo s tehnologijo vgrajeno v punčko prek brezžične povezave in tako prisluškujejo vsemu, kar se dogaja v prostoru, prav tako lahko prek mikrofona in zvočnika nagovarjajo otroka.

Proizvajalec Genesis Toys zaenkrat še ni komentiral opozorila in prepovedi, ki ju je izdala nemška agencija, je bila pa skupina The Vivid Toy group, v okviru katere deluje ta proizvajalec, že v začetku leta 2015 opozorjena, da je sistem ranljiv in da ga morajo nadgraditi tako, da ne more prihajati do zlorab, česar pa proizvajalec ni zagotovil, opozarja agencija.

Več oseb je namreč letos agencijo opozorilo, da je sistem še vedno zelo ranljiv, saj ni potrebno biti vrhunski strokovnjak ali imeti vrhunsko opremo, da vdreš v sistem in se dokoplješ do občutljivih osebnih podatkov, prav tako lahko heker prek vgrajene tehnologije nagovarja otroka, kar naj bi se v določenih primerih tudi že zgodilo, danes poročajo različni nemški mediji.

Nemški študent Stefan Hessel je agencijo februarja letos obvestil, da je tehnologija še vedno pomanjkljiva in razkril, kako zelo preprosto je moč vdreti v sistem. Ugotovil je namreč, da se je moč na razdalji desetih metrov prek brezžične naprave povezati z zvočnikom in mikrofonom, ki je vgrajen v punčki, ter tako prisluškovati, hkrati pa ogovoriti otroka.

Po nemških zakonih je nelegalno prodajati ali posedovati prepovedane naprave za nadzorovanje. Vsem, ki bi prekršili to, grozi do dve leti zapora, še poročajo nemški mediji.