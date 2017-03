Nemške vinjete dobile še eno zeleno luč

Izhodiščna cena desetdnevne vinjete za vozila, registrirana v tujini, bo za večino okolju prijaznejših avtomobilov postavljena pri 2,50 evra.



Za letno vinjeto bodo morali nemški in tuji vozniki odšteti 130 evrov, a bodo nemški vozniki ta denar dobili povrnjen prek znižanja davka na motorna vozila.

Winfried Kretschmann iz vrst Zelenih je v bundesratu dejal, da uvajanje vinjetnega sistema v Nemčiji ni dobro znamenje za Evropo. Strinja se namreč s tistimi, ki menijo, da gre za uvajanje pristojbin za tujce, ki bo prineslo "veliko politično škodo". S tem se je postavil na stran zveznih dežel ob meji, ki se bojijo, da bo novi zakon negativno vplival na turizem in trgovino.



A konservativni nemški minister za promet Alexander Dobrindt tovrstne kritike zavrača. Kot je poudaril, se lahko tuji vozniki umaknejo na manjše ceste in izognejo nakupu vinjete.



Evropska komisija je Nemčiji zaradi predvidenih diskriminatornih cestnih pristojbin oz. načrtov, da s cestninami dodatno obremenjeni zgolj tuje voznike, pred časom zagrozila, da jo bo tožila na Sodišču EU. Minuli mesec pa sta Berlin in Bruselj sklenila sporazum, da Nemci omogočijo tudi možnost nakupa cenejših kratkotrajnejših vinjet – desetdnevne in dvomesečne.