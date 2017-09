Nemški finančni minister Schäuble najverjetnejši predsednik bundestaga

Vodja poslanske skupine krščanske unije CDU/CSU Volker Kauder je danes potrdil poročanje nemških medijev, da bo finančni minister Wolfgang Schäuble verjetno novi predsednik zveznega parlamenta, saj je pozdravil Schäublovo pripravljenost, da kandidira za ta položaj.

"Veseli nas, da je Wolfgang Schäuble dejal, da je pripravljen kandidirati za položaj," je danes dejal Kauder.

Schäubla naj bi na položaj predsednika parlamenta uradno predlagala vodja poslanske skupine CDU/CSU in podvodja poslanske skupine CSU Volker Kauder in Alexander Dobrindt 17. oktobra, ko je napovedano naslednje srečanje poslancev CDU/CSU.

Viri v CDU so še potrdili, da je Schäuble pripravljen zapustiti ministrstvo za finance in se posvetiti vodenju bundestaga. Na finančnem ministrstvu zadeve niso želeli komentirati.

Dosedanji predsednik bundestaga Norbert Lammert je z iztekajočim mandatom zaključil svojo politično kariero in ne bo več del nemškega parlamenta. CDU/CSU pa lahko kot največja poslanska skupina predlagata novega kandidata. Schäuble v vlogi novega predsednika bundestaga ne bo mogel biti del koalicijskih pogajanj.

75-letnik je sicer zelo spoštovan politik, ki v parlamentu sedi že od leta 1972, s tem pa je tudi politik z najdaljšim stažem v bundestagu. Finančni minister je od leta 2009. Po spremembi zakona o parlamentu sicer Schäublu pripada vloga, da vodi prvo zasedanje novega parlamenta. Do nedavnega je ta naloga pripadala najstarejšemu poslancu, po spremembi pa poslancu z najdaljšim stažem.

Wolfgang Schäuble je za zdaj še nemški finančni minister. (Foto: AP)

Kot poroča Der Spiegel, so liberalci (FDP), ki so sicer eni od možnih koalicijskih partnerjev, že izrazili naklonjenost njegovi morebitni kandidaturi. "Parlamentu bo to na zunaj nedvoumno okrepilo veljavo in na znotraj ščitilo njegovo dostojanstvo," so sporočili.

FDP si sicer kot koalicijski partner želi prevzeti finančno ministrstvo, ki ga zaenkrat še zaseda Schäuble iz vrst CDU.

Strokovnjak za notranje zadeve CDU Armin Schuster je že v torek dejal, da bi bil za mesto predsednika parlamenta primeren Schäuble. Kot je pojasnil, mora ta položaj prevzeti nekdo z avtoriteto, ki jo Schäuble ima. Med podporniki ideje je več članov stranke.