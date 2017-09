Nemški najstnici, ki je postala džihadistična nevesta v Iraku, bodo očitno sodili v Bagdadu

Usoda nemške najstnice Linde Wenzel, ki je pred letom dni pobegnila v Irak in se pridružila IS, še ni znana. Kot kaže, ji bodo sodili v Iraku, vsaj tako je za tiskovno agencijo Associated Press povedal iraški premier Haider al Abadi. Premier dodaja, da zakonodaja v primerih, ko gre za pobijanje nedolžnih ljudi, velja tudi za mladoletne, "ki morajo odgovarjati za svoja dejanja".

Haider al Abadi je dejal, da obstaja velika možnost, da bodo 16-letni Nemki sodili v Iraku. (Foto: AP)

16-letnica zaenkrat ostaja zaprta v Iraku, saj tožilstvo v Dresdnu v Nemčiji še ni zahtevalo in izdalo naloga za njeno aretacijo niti ni zahtevalo njene izročitve. Tudi ni znano, ali nameravajo to storiti. Če bi ji sodili v Nemčiji, ji za očitane zločine grozi zaporna kazen v višini od enega do desetih let, v Iraku pa jo čaka precej strožja kazen, celo smrtna z obešanjem. V letu 2016 so na takšen način usmrtili 88 ljudi.

Utrujena in poškodovana čaka na nadaljnjo sojenje

Po poročanju britanskega častnika Independent naj bi bilo dekle zaradi pripadnosti teroristični skupini, skupaj z nekaj sto drugimi ženskami trenutno zaprto v zaporu v Bagdadu, kjer čaka na nadaljnjo sojenje. Iraški novinar Amir Musawy, ki je najstnico srečal po njeni aretaciji, pravi, da je v slabem zdravstvenem stanju, s poškodovano nogo in si želi čim prej vrniti se domov. Po pogovoru z njo prav tako ugotavlja, da se Wenzlova svojih dejanj, za katere bo najverjetneje obsojena na iranskem sodišču, v popolnosti ne zaveda.

Nemška najstnica je v islam prestopila zaradi vpliva družbenih medijev. S petnajstimi leti je izginila iz domačega Pulsnitza pri Dresdnu v Nemčiji, v mesecu dni prepotovala Turčijo, Sirijo in na koncu prišla v Irak, kjer se je poročila s pripadnikom IS. Po zmagoslavni bitki pri Mosulu so jo iraške vojaške sile, skupaj z drugimi podpornicami IS, z zvezanimi rokami vodile po mosulskih ulicah. Aretirali so jo potem, ko se je skupaj z 20 drugimi podpornicami IS z orožjem in eksplozivom zatekla v tunele in kleti pod ruševinami mesta.