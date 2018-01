Neslavno 'darilo' za 1. rojstni dan na čelu ZDA - Trumpova administracija ostala brez denarja za nadaljevanje dela

V ameriškem senatu je sinoči za nadaljevanje razprave in prehod na glasovanje o predlogu zakona za začasno nadaljevanje financiranja dela agencij zvezne vlade glasovalo 50 senatorjev, 48 pa jih je bilo proti. Vendar pa je bilo za uspeh potrebnih 60 glasov, tako je vlada ostala brez potrebnega denarja za normalno delo.

Rok za potrditev predloga je bil ob šestih zjutraj po srednjeevropskem času v soboto oziroma ob polnoči po vzhodnoameriškem. Senatorji so se brez uspeha pogajali prav do konca.

Predstavniški dom je svoj predlog potrdil dovolj zgodaj, zataknilo pa se je v senatu, kjer so demokrati zahtevali, da se reši vprašanje nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA brez svoje krivde kot mladoletniki s starši ali skrbniki, t. i. sanjačev.

Demokrati tega zagotovila niso dobili kljub neposrednim pogajanjem med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in vodjo senatne manjšine Charlesom Schumerjem, ki so se končala brez preboja. Potem ko je v Washingtonu ura odbila polnoč, se je začelo medsebojno obstreljevanje med strankama, kdo je bolj kriv za neuspeh oziroma za t. i. zaprtje vlade, obenem pa so se pogajanja o obnovi financiranja nadaljevala.

Večje škode za zdaj še ne bo, saj ob vikendih vladne službe ne delajo in se delo vlade praktično začne šele v ponedeljek. Eni krivijo druge, vendar pa je dejstvo, da se doslej kaj takšnega v sodobni zgodovini še ni zgodilo nikoli, ko je ena stranka obvladovala oba domova kongresa in Belo hišo, kot sedaj republikanci. Glasovanje niti ni potekalo povsem po strankarski liniji, saj so se za blokado vlade odločili tudi štirje republikanci, na drugo stran pa je prestopilo nekaj demokratov.

Trump je že pred pričakovanim epilogom tvital, da demokrati zapirajo vlado, ker želijo zmanjšati uspeh njegove davčne reforme, tiskovna predstavnica Bele hiše pa jih je v šefovem slogu opredelila kot obstrukcionistične poražence. Uradno sporočilo Bele hiše pravi, da so demokrati postavili politiko nad nacionalno varnost, nad vojaške družine in nad otroke.

Dejstvo je, da so imeli demokrati v pogajanjih za nadaljevanje začasnega financiranja vlade edini vzvod moči, da rešijo usodo t. i. sanjačev, kot so poimenovali mladoletne priseljence. Njihova usoda skrbi tudi republikance, vendar ti želijo hkrati zagotovila od demokratov, da bodo podprli porabo za Trumpov zid na meji z Mehiko.

Glede na izkušnje s pretekli podobnimi zaprtji vlade se bosta sedaj obe stranki nekaj časa verbalno obstreljevali in spremljali, kako se bo obračalo javno mnenje.

Doslej so vlade blokirali republikanci, ki so si potem po negativnem odzivu javnosti premislili. Tokrat so zapiralci demokrati, v Beli hiši pa je predsednik, kot ga ZDA še niso imele, zato je izid zapleta negotov. Ključne vladne službe delujejo naprej, pokojnine bodo prihajale, zdravstvo je v ZDA zasebno, za veterane bo poskrbljeno, za aktivne vojake tudi, preostali pa bodo delali brez plače v pričakovanju, da jim jo bo kongres zagotovil za nazaj kot vedno doslej.

Nazadnje je vlada doživela takšno "zaprtje" oktobra 2013, vendar pa so vsi zvezni uslužbenci po dveh tednih neplačanega prisilnega dopusta dobili ves denar nazaj. Vse nujne vladne službe pa so delovale nemoteno naprej.

Trump je že pred pričakovanim epilogom tvital, da demokrati zapirajo vlado, ker želijo zmanjšati uspeh njegove davčne reforme. (Foto: AP)

Najbolj slavno zaprtje ameriške vlade se je zgodilo leta 1996, ko je imel predsednik Bill Clinton dovolj časa in dovolj prazno Belo hišo, da se je lahko kratkočasil z mlado pripravnico Monico Lewinsky. Financiranje vlade so takrat prekinili republikanci in utrpeli nekaj malega politične škode, republikanci pa so grozili ali zapirali vlado skoraj po tekočem traku v času Baracka Obame.

Problem je bil sicer praktično že rešen pretekli torek, ko je kazalo, da se bodo republikanci in demokrati ob sodelovanju Trumpa dogovorili o trajni rešitvi usode sanjačev, ki jim je Trump lani odvzel zaščito v okvirju reforme imigracijskega sistema. Demokrati so potem obljubili, da v tem primeru ne bodo ovirali financiranja vlade.

Trump se je strinjal, da uredijo zadevo skupaj z nekaterimi drugimi spremembami imigracijskega sistema v smeri večje mejne varnosti. A je dva dni kasneje na sestanku v Beli hiši nespoštljivo govoril o "usranih državah", iz katerih prihajajo priseljenci, in dogovor je šel po zlu.

Ameriški kongres že dolga leta ni sposoben potrditi rednega letnega proračuna in vlado ohranja pri življenju z začasnimi podaljški. Včasih za kakšen teden, drugi za mesec ali dlje. Največjo škodo je doslej utrpel sam Trump, ki je moral odpovedati za konec tedna napovedano slavje ob obletnici inavguracije na Floridi. Bela hiša je sporočila, da je pot na Florido odpovedana, dokler se ne uredi vprašanje financiranja vlade.

Trump je organiziral veliko prireditev za podpornike, ki so sposobni odšteti 100.000 dolarjev za udeležbo po glavi. Nekaj prostora bi bilo tudi za revnejše podpornike, ki so se lahko s prispevkom dolarja vključili v žreb za kosilo s predsednikom, njegovim sinom Ericom Trumpom in sinovo družino.