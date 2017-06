Neurje povsem razdejalo hrvaške kampe, zaradi izjemno močnih padavin je poplavilo mesto Cres

Neurje, ki je sinoči zajelo slovensko obalo, se je ponoči razširilo še na sosednjo Hrvaško. Zračna tromba, nevaren vrtinčast veter, je še posebej prizadel kampe v Istri. Padla je tudi nadpovprečna količina dežja, ki je poplavila mesta.

Takole je razdejalo kamp Sirena v Novemgradu:

(Foto: bralec Nikola)

Hrvaški mediji poročajo o ogromni škodi. Zaradi udarcev strel so številna drevesa padla na parkirane avtomobile. Orkanski veter s hitrostjo več kot sto kilometrov na uro pa je poškodoval čolne in pometel vse pred seboj.

Prestrašeni turisti, predvsem tisti, ki so bili nastanjeni v šotorih in prikolicah, so drli v bližnje lokale in hotele, poročajo hrvaški mediji.

Narava ni prizanesla niti otokom. Zaradi izjemno močnih padavin je povsem poplavilo mesto Cres, poplavljalo je tudi na Hvaru.

Vreme se po napovedih meteorologov danes še ne bo umirilo, na slovenski je razglašen rdeč, na hrvaški obali pa oranžen alarm.