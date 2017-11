VIDEO: Deroča voda v Grčiji odnaša avtomobile, uničene so številne ceste, ena oseba umrla

Potoki so se spremenili v deroče reke. (Foto: AP)

Obilno deževje je v Grčiji povzročilo številne težave na obalnem območju, zahodno od Aten. Avtocesto, ki povezuje grško prestolnico s pristaniškim mestom Korint, so morali zjutraj zaradi poplavnih vod na dveh mestih zapreti, potoki so se spremenili v deroče reke.

Mediji in gasilci poročajo o škodi na poslopjih na območju mest Megara in Elefsina, kjer naj bi voda odnesla več vozil. Uničene so številne ceste. Pri tem je ena ženska umrla.

Po poročanju lokalnega medija Greek Reporter pa naj bi bilo mrtvih že najmanj pet ljudi.

Nad osrednjim Sredozemskim morjem že več dni divja hudo neurje. Minuli konec tedna je pri tem življenje izgubil turist na Krfu. Obilno deževje je v torek močno prizadelo tudi majhen grški otok Simi.

Vremenoslovci pred močnimi padavinami svarijo tudi v prihodnjih dneh.