Nevarni spletni zmenki: Američan razkosal Japonko in dele telesa odvrgel po Osaki

Japonska policija je naletela na srhljivo odkritje. Našla je dele telesa japonske državljanke, ki je izginila po srečanju z Američanom. Spoznala sta se prek aplikacije za zmenke.

Glavo 27-letnice so preiskovalci našli v kovčku v Osaki, pristaniškem mestu, ki leži 400 kilometrov jugozahodno od Tokia. Dan prej so odkrili tudi nogi in roki ter trup pogrešane.

Japonski mediji pišejo, da je policija v pripor privedla 27-letnega Jevgenija Vasilijeviča Bajraktarja iz New Yorka. Aretirali so ga prejšnji teden, sumijo, da je žensko proti njeni volji zaprl v stanovanje.

Japonka se je zadnjič javila 15. februarja, ko je prijateljici sporočila, da bo iz Sande odpotovala v Osako in se tam srečala z neznancem, ki ga je spoznala prek spletne aplikacije. Par je bil v kontaktu že nekaj časa.

Spletne aplikacije, s pomočjo katerih Japonci in Japonke spoznavajo partnerje (tudi iz tujine), so izjemno priljubljene, poroča Guardian.

Umora Japonke je osumljen 27-letni Američan. (Foto: iStock)

V stavbo skupaj, ven moški sam z ogromno vrečo v rokah

Američana in nesrečno žrtev je posnela varnostna kamera, ko sta 16. februarja vstopila v stavbo z etažnimi stanovanji. Na poznejšem posnetku je videti le še moškega, ki zgradbo zapušča z ogromno vrečo v rokah. Preiskovalci so še odkrili, da je nekdo prostore razpršil z večjo količino osvežilca zraka.

Preiskava je preboj sicer doživela v soboto, ko so v nastanitvenem objektu v okraju Nišinari, Osaka, v kovčku našli glavo (takrat še) neznanke. Dan pozneje je policija odkrila trup, 600 metrov stran pa roki, ki ju je moški položil drugo ob drugo ter ju posul z manjšo količino zemlje. Na koncu so v gozdnatem predelu Kjota našli še žrtvini nogi.

Vzrok smrti za zdaj še ni znan. Policija je sporočila, da deli trupla – razen seveda na predelu, kjer jo je moški razkosal – niso imeli vidnejših poškodb.

Lokalni mediji poročajo, da so žensk našli s pomočjo informacij, ki jim jih je podal osumljenec. 25. februarja je namreč sporočil policiji: "Odvrgel sem žensko truplo."

Bajraktar naj bi na Japonsko prispel januarja letos, od takrat se je s pomočjo aplikacije povezal s številnimi ženskami. Več jih je odpeljal tudi v stanovanje v Higašinariju, a je policija zatrdila, da so vse na varnem.

Novičarski portal Nippon navaja osumljenčevo mamo, ki je v nedeljo dejala, da so bile sinove sanje "poročiti se z Japonko".

"Najin sin nikoli ne bi mogel storiti česa takšnega," pa je po poročanju BBC odgovorila na namige, da je Jevgenij glavni osumljenec za umor mlade ženske.

V ločenem primeru so preiskovalci na otoku Hokaido našli žensko glavo. Policija je v povezavi s tem aretirala tri moške, ki jih sumijo, da so odvrgli truplo ženske, pogrešane od decembra lani.