Neverjetno: levinja posvojila leopardjega mladiča 

Ta teden je Joop Van Der Linde, gost v tanzanijskem parku Ngorongoro, prvič v divjini fotografiral levinjo, ki je negovala leopardjega mladiča. Gre za izjemno redek primer, saj so levi in leopardi sicer sovražniki in bi se zgodba praviloma končala z malčkovo smrtjo.

''Tega v divjini še nismo videli,'' je bil presenečen tudi Luke Hunter, predsednik organizacija Pantera, ki se bori za ohranitev 40 vrst velikih mačk.

Za zdaj še ni jasno, kako sta se petletna levinja Nosikitok in nekajtedenski leopardek spoznala in kje je njegova prava mama, a očitno je, da je levinjin materinski čut močnejši od normalne agresivne sle, saj levi v drugih mačkah vidijo le še enega plenilca na tekmovali prehranjevalni verigi. Prav tako še ni jasno, ali se bodo razmerja spremenila in ali bo posvojitev trajnejša.

Levinja je nedavno skotila tudi nekaj svojih mladičkov. Po podatkih organizacije Kope Lion, ki je levinjo tudi opremila z ovratnico in ji sledi, so njeni mladički in prišlek pravzaprav podobne starosti. In ravno to naj bi bil ključni faktor za nenavadno dogajanje.

Materinski nagon jo žene, da čuva svoje mladiče in leopardek se je vključil v zgodbo. ''Mladiča ne bi dojila, če še tako ne bi bila polna materinskega nagona. A kljub temu do zdaj česa podobnega nismo videli, zakaj se je to zgodilo, je skrivnost. Možno je, da je izgubila svojega mladička in je v izjemno občutljivem stanju našla leopardka,'' je dejal Hunter. No, njeni mladički so bili dober kilometer stran, kjer so bili tudi drugi levi.

Možnosti za leopardka so majhne

Leopardji mladič ima malo možnosti za preživetje, menijo strokovnjaki. Levinja se bo morala slej kot prej vrniti k svojemu krdelu. Mladiču se lahko uprejo njeni mladiči, pa tudi drugi levi, seveda so tu še druge grožnje v obliki hijen, požarov ... Mali levček ima le 50 odstotkov možnosti, da preživi prvo leto, verjetno so možnosti leopardjega mladiča pri levih še toliko manjše.

''Zelo neverjetno je, da bi levje krdelo dovolilo tujca. Levi imajo zapleteno hierarhično lestvico, v kateri so vsi prepoznani kot posamezniki in zelo dobro prepoznavajo svoje mladiče od drugih. Če drugi najdejo leopardka, ga bodo najverjetneje ubili,'' je realen Hunter.

Levinje so po njegovih besedah čudovite mame, ki se na vse pretege borijo za svoje mladiče, a pravi mali čudež bi bil potreben, da bi rešila leopardka.

Če se čudež vendarle zgodi, bo leopard ostal leopard, je dejal Hunter in pojasnil, da v dobrem letu oziroma v letu in pol leopard postane samostojen in bo ohranil svoje nagone kljub drugačni vzgoji. ''Kljub izpostavljenosti levjemu krdelu, milijoni let evolucije leoparde ženejo, da so in ostanejo osamljeni lovci,'' je dejal. Levi oziroma bolje rečeno levinje praviloma lovijo v skupini.

Po izjavah oskrbnikov v parku je tam tudi leopardinja, ki ima skoraj zagotovo mladiče in za malčka bi bilo zagotovo najbolje, da se vrne.

''Gre za edinstveno zgodbo, fascinantno bo videti, kako se bo razpletala. Narava je nepredvidljiva. Še pred tednom dni bi rekel, da je kaj takega nemogoče, a zdaj se je zgodilo,'' je še zakljulil Hunter.