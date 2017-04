Melanie Trump prvih sto dni vladanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa skoraj ni bilo na spregled. Tudi sicer Melania na svojevrsten način odstopa od vzorcev, ki so jih vajeni Američani. Zaradi redkega pojavljanja v javnosti jo mediji radi imenujejo kar nevidna prva dama in se sprašujejo, kdaj in če sploh bo prevzela tradicionalne dolžnosti v Beli hiši. S sinom namreč še vedno živi v New Yorku, v Washington naj bi se preselila poleti.