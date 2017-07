Newyorška bolnišnica v London pripravljena dostaviti eksperimentalno zdravilo za Charlieja Garda

Pediatrična bolnišnica v "Velikem jabolku" je pripravljena na zdravljenje sprejeti 11-mesečnega Charlieja Garda, ki trpi za redko gensko boleznijo. Kot alternativni predlog so ponudili, da eksperimentalno zdravilo zanj v londonsko pediatrično kliniko Great Ormond Street (GOS) kar dostavijo. Mali Charlie ima sindrom izločanja mitohondrijske DNA, za katerim trpi le 16 otrok na svetu. Londonski zdravniki zato trdijo, da ga je potrebno odklopiti iz aparatov, ki ga ohranjajo pri življenju, saj se njegovo zdravstveno stanje naj ne bi več izboljšalo.

Eksperimentalno zdravilo iz ZDA bi za malega Charlieja in njegove starše pomenilo žarek upanja. (Foto: AP)

V izjavi ameriške bolnišnice so zapisali še, "da so 11-mesečnega dečka Charlieja Garda pripravljeni sprejeti in oceniti njegovo zdravstveno stanje, če bo zanj mogoče urediti varen prevoz do njihove zdravstvene ustanove v New Yorku ter pod pogojema, da bodo pravne ovire urejene, FDA (Food and Drug Administration) pa bo izdala urgentno potrdilo za uporabo poskusnega zdravila." Kot alternativni plan so dodali še, da lahko zdravilo po odobritvi FDA, v londonsko bolnišnico Great Ormond Street, kjer Charlieja trenutno zdravijo, tudi dostavijo. Zdravnikom in osebju bi ob tem posredovali tudi vsa potrebna navodila za zdravljenje, če bi se za to odločili.

Charliejeva starša, Chris Gard in Connie Yates, bijeta z zdravniki pediatrične bolnišnice Great Ormond Street dolgotrajno pravno bitko, saj slednji trdijo, da zdravilo Charlieju ne bo pomagalo. A žarek upanja je na sodišču ponudil ameriški pediatrični specialist, ki je povedal, da ob uporabi omenjenega eksperimentalnega zdravila obstaja "zelo majhna možnost", da se stanje Charliejevih možgan dejansko izboljša. Vsa udeležena sodišča so sicer razsodila v prid pediatrični bolnišnici Great Ormond Street in tamkajšnjim pediatričnim strokovnjakom.

Gospa Yates je na britanski televizijski oddaji Dobro jutro Britanija dejala, da je čakanje na Charliejevo smrt zanjo "živi pekel". "Nisva slaba starša, ves čas sva ob njem in se mu nenehno posvečava. Ni v bolečinah in ne trpi, lahko vam obljubim, da ne bi mogla samo sedeti in gledati svojega sina v bolečinah in trpljenju," je še dodala.

Sicer je po poročanju Sky News to zadnja novost v odmevnem primeru Charlieja Garda, odkar sta ameriški predsednik Donald Trump in papež Frančišek javno ponudila svojo pomoč in molitve.